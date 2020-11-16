15 ноября 2020 г. энергоблок №3 Ростовской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Ростовская область) включен в сеть после проведения плановых работ в рамках реконструкции системы технического водоснабжения энергоблока.

Работы по модернизации системы охлаждения были проведены специалистами Ростовской АЭС и подрядной организации ООО «ЮСКОМ». Технологический процесс усовершенствования системы охлаждения на данном этапе предусматривал подключение системы подачи воды к вентиляторным градирням, которые сооружаются для совместного функционирования с действующей башенной испарительной градирней энергоблока №3. Модернизированная система водоснабжения энергоблока позволит оптимизировать режим охлаждения теплоносителя в условиях высоких температур летнего периода.

«Все запланированные работы проведены в строгом соответствии с требованиями проектной документации, с высоким качеством и опережением сроков на 3-ое суток», - отметил главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.

Сооружение вентиляторных градирен для третьего энергоблока – это ещё один шаг на пути повышения безопасности. В опытно-промышленную эксплуатацию градирни будут введены в 2021 году.

В настоящее время все четыре энергоблока Ростовской АЭС работают в проектном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Радиационный фон на Ростовской АЭС и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru