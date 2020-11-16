Уральский завод "Известь Сысерти" обеспечат природным газом

Екатеринбургский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство газораспределительной станции и подводящего газопровода для газоснабжения потребителей ООО «Известь Сысерти». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

«Известь Сысерти» - современный высокотехнологичный завод, построенный в Сысертском районе Свердловской области в рамках создания производственной базы компании «Атомстройкомплекс» - одного из крупнейших застройщиков в Уральском федеральном округе. В 2017 году завод «Известь Сысерти» был признан приоритетным проектом Свердловской области.

Проектной документацией, получившей с учетом корректировок положительное заключение Екатеринбургского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено размещение газораспределительной станции с подводящим газопроводом-отводом для обеспечения природным газом производственной площадки ООО «Известь Сысерти». Проектная производительность газораспределительной станции и магистрального газопровода-отвода - 40 тыс. нормальных куб.м/час. Протяженность газопровода составляет 158,4 м, рабочее давление - 5,4 МПа.

Проектная организация – ООО «Региональный институт комплексного проектирования».

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