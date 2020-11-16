К 13:00 мск специалисты «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» устранили почти половину спровоцированных непогодой технологических нарушений на энергообъектах филиала.

Напомним, сегодня утром из-за резкого ухудшения погодных условий в Республике Дагестан (сильный дождь, порывы ветра) в зоне деятельности «Дагэнерго» введен особый режим работы (ОРР).

В настоящее время 244 энергетика в составе 62 дежурно-восстановительных и ремонтных бригад с привлечением 70 единиц спецтехники продолжают восстановительные работы на энергообъектах. На данный час без энергоснабжения остается часть потребителей в Дербентском, Хасавюртовском и Кумторкалинском районах, а также в некоторых микрорайонах Махачкалы.

«Энергетики не прекратят восстановительные мероприятия до полного устранения последствий непогоды. Специалисты регулярно проводят мониторинг обстановки и готовы реагировать на любые нештатные ситуации", - отметил первый заместитель генерального директора - главный инженер "Россети Северный Кавказ" Виктор Абаимов.

Восстановление энергоснабжения в регионе находится на личном контроле руководства Республики Дагестан, холдинга «Россети» и «Россети Северный Кавказ». Все вопросы, связанные с отключением электроэнергии, можно уточнить по телефону круглосуточной бесплатной горячей линии: 8-800-220-0-220.