Филиалы АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Юга» (ОДУ Юга) и «Региональное диспетчерское управление энергосистем Волгоградской области» (Волгоградское РДУ) совместно с крупным потребителем электроэнергии – компанией «Овощевод» успешно провели комплексные испытания и ввели в работу автоматизированную систему дистанционного управления из диспетчерского центра оборудованием подстанции (ПС) 220 кВ Норби, построенной этим агропредприятием.

Проект организации дистанционного управления электросетевым оборудованием 220 кВ из диспетчерского центра Системного оператора в Волгоградской энергосистеме реализован впервые.

12 ноября Волгоградское РДУ приступило к выполнению функций дистанционного управления коммутационными аппаратами ПС 220 кВ Норби с использованием автоматизированных программ переключений (АПП). Эти программы позволяют существенно, в 5–10 раз, сократить длительность производства оперативных переключений по сравнению с традиционным способом выполнения переключений – оперативным персоналом подстанции компании ООО «Овощевод» по командам из диспетчерского центра.

АПП – это представленная в виде компьютерного алгоритма последовательность операций при переключениях. Команды отправляются компьютером из диспетчерского центра АО «СО ЕЭС» непосредственно в автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУ ТП) управляемого энергетического объекта. При этом система контролирует их успешное исполнение, получая информацию о состоянии оборудования и выполненных операциях.

ПС 220 кВ Норби трансформаторной мощностью 126 МВА введена в работу в октябре 2019 года. По своим характеристикам она соответствует требованиям, предъявляемым к подстанциям нового поколения благодаря установке современного цифрового оборудования и средств автоматизации, обеспечивающих реализацию функции автоматизированного дистанционного управления из диспетчерского центра Системного оператора. Этот питающий центр также оснащен новейшими микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики.

Внедрение автоматизированного дистанционного управления оборудованием ПС 220 кВ Норби позволяет повысить надежность функционирования и качество управления электроэнергетическим режимом энергосистемы Волгоградской области за счет сокращения времени производства оперативных переключений, снижения риска ошибочных действий диспетчерского и оперативного персонала, увеличения скорости реализации управляющих воздействий по изменению топологии электрической сети.

В ходе реализации проекта специалисты ОДУ Юга и Волгоградского РДУ принимали участие в подготовке и согласовании технического задания на проектирование, рассмотрении и согласовании проектной документации, включающей технические решения по созданию автоматизированной системы дистанционного управления оборудованием, а также участвовали в разработке программы комплексных испытаний этой системы.

При подготовке к комплексным испытаниям, предшествующим вводу системы дистанционного управления в эксплуатацию, специалисты АО «СО ЕЭС» провели необходимую настройку оперативно-информационного комплекса (ОИК) в Волгоградском РДУ, совместно с персоналом ООО «Овощевод» участвовали в настройке АСУ ТП подстанции, протестировали телеметрические системы обмена информацией между ПС 220 кВ Норби и диспетчерским центром Системного оператора.

Специалисты Волгоградского РДУ во взаимодействии с ООО «Овощевод» разработали типовые программы переключений для ЛЭП и оборудования подстанции с использованием дистанционного управления, на основе которых были подготовлены и внедрены АПП. Персоналом ООО «Овощевод» при участии специалистов Волгоградского РДУ разработаны и введены в действие типовые бланки переключений на ЛЭП и оборудование ПС 220 кВ Норби. Кроме того, были реализованы дополнительные меры по обеспечению информационной безопасности Волгоградского РДУ, ПС 220 кВ Норби и задействованных каналов связи. При подготовке к испытаниям пересмотрена и введена в действие необходимая нормативно-техническая документация, проведено дополнительное обучение диспетчерского и оперативного персонала. Волгоградским РДУ также реализован комплекс режимных мероприятий для проведения испытаний автоматизированной системы дистанционного управления.

В рамках цифровизации оперативно-диспетчерского управления Системный оператор уже несколько лет поэтапно внедряет автоматизированную систему производства переключений во всех своих филиалах, что позволит организовать автоматизированное дистанционное управление оборудованием электросетевых объектов на всей территории ЕЭС России. Оснащение диспетчерских центров Системного оператора автоматизированными системами производства переключений, а подстанций – современными АСУ ТП, поддерживающими автоматизированное дистанционное управление, является важным практическим шагом к цифровой трансформации энергетики. Использование передовых цифровых технологий в энергетической отрасли позволяет получить значительный системный эффект за счет построения на их базе более эффективных моделей управления технологическими процессами объектов электроэнергетики и ЕЭС России в целом.