Сергей Романов, коммерческий директор “Людиновокабель”
Инновационная кабельная продукция от завода "Людиновокабель"
16 ноября 2020, 15:47
Рубрика: Новости портала
Метки: УНКОМТЕХ, Insider, СВЕРХПРОВОДНИК
Отрасль: Кабельная промышленность Электротехника Атомная промышленность
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Что внутри выпуска?
От портала ЭНЕРГОСМИ.ру на этот раз опубликован материал о ядерной энергии для кораблей: Международная морская судоходная промышленность теперь рассматривает ядерные двигательные установки. На долю международного судоходства приходится около 90% мировой торговли товарами, и в настоящее время в Мировом океане работает более 53 000 торговых судов. На их долю приходится более 6% мирового потребления нефти, или около 5 млрд баррелей в год. Именно ядерные технологии дают наибольшие перспективы в отношении стоимости топлива и производительности. В этом вопросе можно разобраться на 12-13 страницах журнала.
Elektroportal.ru на этот раз рассказывает и показывает плавучий космопорт для космического туризма. Архитекторы японского архитектурного бюро Noiz разработали концепцию футуристического четырехэтажного космопорта, расположенного на острове в Токийском заливе. Когда наступит такое будущее, и как это все будет функционировать, ищите на 17-18 страницах.
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