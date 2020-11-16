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RusCable Insider #198 от 16 ноября 2020 года - кабели "Ункомтех", атомный флот и сверхпроводники

Ункомтех,Insider,сверхпроводник

Ункомтех,Insider,сверхпроводник

Ункомтех,Insider,сверхпроводник

Ункомтех,Insider,сверхпроводник

Развитие кабельной отрасли невозможно без своевременно полученной информации. Где ее брать? Читать по понедельникам RusCable Insider, бесплатный онлайн-журнал с актуальной подборкой важных материалов о том, что же происходит в отрасли.

  1. Cкачать выпуск RusCable Insider №198 от 16 ноября 2020 года - https://clck.ru/RwwJG
  2. Все выпуски журнала RusCable Insider - https://insider.ruscable.ru/all/
  3. Подписаться на рассылку - https://www.ruscable.ru/rassylka/

Что внутри выпуска?

  • Ункомтех и производство пожаробезопасных кабелей категории качества ВП / Кабельный бизнес - 2020
  • Больше 100 отозванных сертификатов. Большая борьба за качество испытаний. 
  • Атомное судоходство. Дорогие игрушки или будущее флота. Материал от ЭНЕРГОСМИ.РУ
  • Перестановки в Минэнерго. Представления и назначения новых управленцев.
  • #Ункомтех запустил производство экскаваторных кабелей, а #Томсккабель секторную жилу.
  • Низкотемпературные сверхпроводники, безопасные кабели для СКС, еще больше ИБП,  обработка данных в Арктике и другие актуальные новости кабельного бизнеса, энергетики и электротехники и связи в свежем выпуске журнала!

От портала ЭНЕРГОСМИ.ру на этот раз опубликован материал о ядерной энергии для кораблей: Международная морская судоходная промышленность теперь рассматривает ядерные двигательные установки. На долю международного судоходства приходится около 90% мировой торговли товарами, и в настоящее время в Мировом океане работает более 53 000 торговых судов. На их долю приходится более 6% мирового потребления нефти, или около 5 млрд баррелей в год. Именно ядерные технологии дают наибольшие перспективы в отношении стоимости топлива и производительности. В этом вопросе можно разобраться на 12-13 страницах журнала.

Elektroportal.ru на этот раз рассказывает и показывает плавучий космопорт для космического туризма. Архитекторы японского архитектурного бюро Noiz разработали концепцию футуристического четырехэтажного космопорта, расположенного на острове в Токийском заливе. Когда наступит такое будущее, и как это все будет функционировать, ищите на 17-18 страницах.

И не пропустите большую подборку отраслевых новостей короткой строкой за прошлую неделю - развитие кабельной отрасли невозможно без своевременно полученной информации.

 

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Эта новость часть сюжета ВТСП
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