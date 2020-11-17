171 компания по сертификации исключены из Единого реестра. В их числе несколько крупнейших и добросовестных аккредитованных организаций – АОН “Электросерт”, ИЦ “Огнестойкость”, НПО “Пожцентр”, АО “НИКИ г. Томск”, остановка работы которых просто заблокируют работу кабельных заводов.

6 ноября состоялось заседание Межведомственного совета национальной инфраструктуры качества по вопросам соответствия аккредитованных лиц критериям Постановления Правительства 1236 от 21.09.2019 г. «О порядке и основаниях принятия национальным органом по аккредитации решений о включении аккредитованных лиц в национальную часть Единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза и об их исключении из него».

В результате после рассмотрения 631 компаний из национальной части Единого реестра были исключены 171 аккредитованных лица, среди которых испытательные лаборатории и органы по сертификации проводившие работы по оценке соответствия кабельной продукции требованиям технических регламентов Российской Федерации.

По формальным основаниям или технической ошибке из реестра оказались исключены несколько крупнейших и добросовестных аккредитованных лиц в сфере подтверждения соответствия кабельной продукции. Вследствие исключения данных аккредитованных лиц из национальной части единого реестра, им и другим аккредитованным лицам пришлось остановить все текущие работы.

В декабре прошлого АЭК провела заседание Рабочей группы при Общественном совете ФСА по вопросам деятельности аккредитованных лиц в сфере оценки соответствия кабельной продукции, где производители и органы соответствия обсудили и получили разъяснения по критериям, указанным в ПП 1236. Это позволило аккредитованным лицам осуществить соответствующие проверки своей деятельности и при необходимости корректирующие действия, а производители убедились в надежности своих контрагентов в сфере подтверждения соответствия.

В ближайшее время планируется проведение заседаний Межведомственного совета национальной инфраструктуры качества по рассмотрению органов соответствия, не вошедших в первый раунд.

Производители кабельной продукции просто окажутся заложниками сложившейся ситуации, так как в настоящее время исключенными органами по сертификации и испытательными лабораториями проводились работы по оценке соответствия выпускаемой ими продукции, без проведения которых выпуск в обращение кабельной продукции без документов подтверждающих ее соответствия требованиям регламентов не возможно.

Ассоциация «Электрокабель» готовит общее обращение в Федеральную службу по аккредитации и ответственные ФОИВ. Для его составляения от руководителей кабельных предприятий до 20 ноября ждут информацию о возможных вопросах и проблемах в проведении испытаний и сертификации с указанием наименований аккредитованного органа и допущенные технические ошибки.

Адрес для связи: info@elektrokabel.ru, sakharova.n@elektrokabel.ru.