Строительство развязки в Новом Уренгое в ЯНАО идет по графику

В Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономной округ) продолжается строительство транспортной развязки на ПМК-9. В этом году планируют возвести все опоры будущей развязки. Об этом корреспонденту портала «ДорИнфо» сообщили в ответе на запрос в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Подрядчик АО «Мостострой-11» начал подготовительные работы на объекте в сентябре прошлого года, а в ноябре уже была забита первая свая. До конца текущего года специалисты полностью возведут все опоры будущей развязки, выполнят большую часть монтажа металлоконструкций, также планируют завершить переустройство инженерных сетей и провести отсыпку съездов и подходов к путепроводу.

Длина автомобильной развязки типа «неполный клеверный лист» вместе со съездами составит 4,76 км, она будет иметь 13 съездов в разных уровнях. На сегодняшний день на объекте полностью завершили основные работы по строительству съезда эстакадного типа №8, также заканчиваются основные работы на съезде №7. Кроме того, активно ведутся работы по устройству путепровода основного хода, то есть главной дороги, с которой будут организованы съезды, также специалисты занимаются переустройством всех инженерных сетей, попадающих в зону застройки.

Работы на объекте идут по графику, полностью их планируют закончить до 30 ноября 2021 года. В следующем году в рамках строительства запланировано устройство мостового полотна, дорожного покрытия, освещения и благоустройство территории. «Развязка поможет разгрузить дороги, обеспечит беспрепятственное движение грузовых поездов и исключит вероятность аварийно-опасных ситуаций на железнодорожном переезде», - отметили в пресс-службе департамента.

Строительство осуществляется за счет средств государственной программы «Сотрудничество», деньги выделяются из бюджета Тюменской области.