В Белгороде построят новую дорогу за 46 миллионов рублей

Несмотря на то, что многие автомобилисты заочно прокляли белгородские власти за реконструкцию Щорса, изменения в городе продолжаются, и в том числе строятся новые дороги. На сайте госзакупок появился тендер на строительство новой трассы.

Дорога обойдётся областному бюджету в 46 млн рублей, и свяжет между собой две улицы – Октябрьскую и Корочанскую. Соединяться они будут в районе кольца, где пересекаются Корочанская и Константина Заслонова. Таким образом, новая дорога добавит ещё один переезд через реку Северский Донец.

Предполагаемая длина дороги составит 1,6 км, в эту цифру включён также и железнодорожный путепровод. Новая транспортная артерия будет вполне стандартной – четыре полосы, каждая из которых по 3,5 метра шириной, асфальтобетонная, со всем необходимым осветительным оборудованием и тротуарами.

В работе планируют применять кучу современных технологий, часть из которых заключается в том, чтобы «покрыть ограждения пластиком». Но есть и интересные решения, вроде особых покрытий, которые будут укреплять дорогу и конструкции, новые системы водоотвода, использование консольных тротуаров и использование множества разных, новых материалов.

Пока ещё не определён подрядчик, который займётся строительством, так что начинать будут в 2021 году, а закончат в 2022.