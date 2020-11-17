Об этом сообщил гендиректор компании «Сети-Макс». По его словам, это будет первый завод по производству силовых трансформаторов на юге России.

Предприятие 17 ноября посетил мэр Краснодара Евгений Первышов. Компания специализируется на производстве и монтаже технологического оборудования. В частности, здесь выпускают трансформаторные подстанции, которые полностью готовы к установке. В ближайшие два года предприятие планирует создать 1,5 тыс. кв. метров новых цехов, увеличив количество сотрудников с 60 до 200 человек.

«Со своей стороны администрация окажет необходимую поддержку для стабильной работы и расширения предприятия. Компания производит качественное оборудование. Есть налаженная система сбыта, постоянные заказчики. Мы всегда помогаем таким предприятиям развиваться и наращивать объемы производства. Потому что это новые рабочие места для жителей Краснодара, налоги для бюджета и в целом — развитие экономики города»,

— написал Первышов в своем Telegram-канале.

По словам гендиректора «Сети-Макс», компания планирует в ближайшие два-три года построить в Краснодаре завод по производству силовых трансформаторов. Сейчас для создания подстанций предприятие использует трансформаторы, выпущенные в Московской области, Белоруссии и Казахстане. На юге России такого завода нет, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Фото пресс-службы администрации Краснодара