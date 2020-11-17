В промзоне "Коровино" на севере Москвы планируется создать индустриальный кластер площадью 84 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении Москомархитектуры.

Как указывается в нем, подготовленный проект изменений в городские правила землепользования и застройки (ПЗЗ) предусматривает создание производственно-общественной застройки на участке площадью почти 5 гектаров между улицами Лобненская, Вагоноремонтная и Ижорская вблизи станции метро "Ховрино" и железнодорожной станции "Лианозово".

"Планируется возведение трех зданий общей площадью 84 тысячи квадратных метров, производственная и общественная застройка займут по 42 тысячи квадратных метров", - отмечается в нем.

Ранее девелопер "Интеко" победил в аукционе на право заключения договора комплексного развития территории бывшей промзоны "Коровино", предложив 201,2 миллиона рублей. Компания получила право на застройку территории более 35 гектаров. Здесь инвестор сможет возвести объекты общественного и производственного назначения общей площадью свыше 615 тысяч квадратных метров.

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