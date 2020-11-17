RusCable Insider #198
17 ноября 2020, 16:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Главгосэкспертиза России изучила проектную документацию и результаты инженерных изысканий на второй этап строительства железнодорожных путей необщего пользования на станции Темрюк Северокавказской железной дороги. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.
Железнодорожные пути пройдут по территории комплекса хранения и перевалки сжиженных углеводородных газов ООО «Мактрен-Нафта» в порту Темрюк в Краснодарском крае и предназначены для приема строительных материалов, необходимых для развития производственной инфраструктуры предприятия. В частности, железнодорожным транспортом планируются поставки металлоконструкций и металлопроката, оборудования и иных грузов.
Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрен второй этап строительства в порту выставочных железнодорожных путей необщего пользования длиной 1024,43 м. Для обеспечения примыкания проектируемых железнодорожных путей на станции Темрюк выполнят демонтаж тупиковых упоров, а также сооружений комплекса налива светлых нефтепродуктов и части недействующего канализационного коллектора.
Кроме того, здесь устроят стальные футляры на внутреннем водопроводе в местах его пересечения с железнодорожными путями, а также систему дождевой канализации и иных коммуникаций.
Общая площадь участка, отведенная под строительство железнодорожного пути, составляет около 1 га. Пропускная способность подъездного пути - две пары поездов в сутки. Планируется, что проектный грузооборот на 2020 год достигнет 280 тыс. тонн.
Проектная организация – ООО «Транспуть».
Фото: aerofoto.wordpress.com
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