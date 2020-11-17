Главгосэкспертиза России изучила проектную документацию и результаты инженерных изысканий на второй этап строительства железнодорожных путей необщего пользования на станции Темрюк Северокавказской железной дороги. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Железнодорожные пути пройдут по территории комплекса хранения и перевалки сжиженных углеводородных газов ООО «Мактрен-Нафта» в порту Темрюк в Краснодарском крае и предназначены для приема строительных материалов, необходимых для развития производственной инфраструктуры предприятия. В частности, железнодорожным транспортом планируются поставки металлоконструкций и металлопроката, оборудования и иных грузов.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрен второй этап строительства в порту выставочных железнодорожных путей необщего пользования длиной 1024,43 м. Для обеспечения примыкания проектируемых железнодорожных путей на станции Темрюк выполнят демонтаж тупиковых упоров, а также сооружений комплекса налива светлых нефтепродуктов и части недействующего канализационного коллектора.

Кроме того, здесь устроят стальные футляры на внутреннем водопроводе в местах его пересечения с железнодорожными путями, а также систему дождевой канализации и иных коммуникаций.

Общая площадь участка, отведенная под строительство железнодорожного пути, составляет около 1 га. Пропускная способность подъездного пути - две пары поездов в сутки. Планируется, что проектный грузооборот на 2020 год достигнет 280 тыс. тонн.

Проектная организация – ООО «Транспуть».

Фото: aerofoto.wordpress.com