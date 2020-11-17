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"Известия": в России предложили ввести плановые проверки электропроводки в квартирах

Известия: в России предложили ввести плановые проверки электропроводки в квартирах

17 ноября 2020, 13:15
Рубрика: Законотворчество
Метки: ЖКХ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ТАСС

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Председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева предложила ввести обязательные плановые проверки электропроводки в квартирах. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо Разворотневой главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину.

По данным издания, автор инициативы также предлагает привлекать к персональной ответственности осуществляющих плановые проверки людей.

В общественном совете при Минстрое сообщили "Известиям", что поддержали данную инициативу.

"Граждане не обладают достаточными навыками, чтобы самостоятельно следить за состоянием электросетей в квартирах. Контроль должны осуществлять специализированные организации. Заставить человека заменить проводку невозможно, но предупредить о ее состоянии нужно", - отметил член совета Рифат Гарипов.

В комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ назвали достойным внимания такое предложение. В Общественной палате подчеркнули, что необходимо вводить новые регламенты работы управляющих компаний, а также принимать акты, позволяющие быстро проводить проверки.

В Минстрое на момент публикации материала газете не ответили.

Как сообщает издание, в настоящее время проводятся сезонные осмотры систем электроснабжения общего имущества в многоквартирных домах. 

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Источник: ТАСС

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