В рамках 84-го заседания IEC (МЭК) с 9 по 20 ноября 2020 г. проходят сетевые онлайн Сессии по направлениям деятельности Международной Электротехнической Комиссии. МЭК объединяет специалистов из 173 стран мира.

Эксперты от России МЭК Подкомитета 36А «Высоковольтные вводы» - руководитель НИК D1 РНК СИГРЭ Александр Славинский и координатор руководитель НИК D1 РНК СИГРЭ Владимир Устинов приняли участие в Модераторской сетевой Сессии по вопросам кибербезопасности, управления рисками и качеством, обеспечения материальной эффективности, привлечения молодых специалистов.

IEC GM: Модерируемая сетевая сессия - Кибербезопасность: ЗА и ПРОТИВ.

Модератором выступил Фрэнсис Кливленд, член ТК 57 «Управление энергосистемами и соответствующий информационный обмен», координатор РГ 15 "Безопасность данных и коммуникаций»

Критически важная инфраструктура, от электростанций и производственных предприятий до светофоров, все чаще подвергается атакам как извне, так и изнутри. Частично проблема заключается в том, что слишком часто кибербезопасность по-прежнему рассматривается как чисто информационная технология (ИТ), в то время как операционные технологии (ОТ) должны приниматься во внимание для киберрисков, влияющих на промышленные системы.

Обсуждаемые вопросы сессии:

Каковы самые большие угрозы?

В чем разница между ИТ и ОТ с точки зрения безопасности?

Какую роль стандарты IEC и оценка соответствия играют в кибербезопасности?

IEC GM: Модерируемое сетевое заседание - ЦУР, десятилетие сетевых действий.

Модератор: Вимал Махендру, член Правления Международной электротехнической комиссии по стандартизации из Индии, Председатель системного комитета МЭК по постоянному току низкого напряжения и постоянному току низкого напряжения для доступа к электроэнергии (SyC-LVDC).

Цели в области устойчивого развития - это план достижения лучшего и более устойчивого будущего для всех. Они направлены на решение глобальных проблем, с которыми сталкиваемся, включая бедность, неравенство, изменение климата, ухудшение состояния окружающей среды, мир и справедливость.

Обсуждаемые вопросы сессии:

ЦУР и их реализацией;

важность и необходимость ЦУР.

IEC GM: Модерируемое сетевое заседание - Управление рисками и качеством.

Модератор: Крис Агиус - Исполнительный секретарь систем оценки соответствия МЭК IECEx и IECQ.

Системы оценки соответствия МЭК представляют собой единственный глобально стандартизированный подход к испытаниям и сертификации, предназначенный для электротехнических секторов. Управление рисками и качеством со стороны компаний и правительств было бы невозможным без надежной оценки соответствия, такой как испытания и сертификация. В зонах присутствия легковоспламеняющихся жидкостей, газов и горючей пыли (называемых опасными зонами) должны приниматься особые меры предосторожности для защиты жизни рабочих и целостности оборудования. Испытания и сертификация выходят далеко за рамки безопасности и производительности отдельных устройств и включают в себя проектирование, установку, техническое обслуживание, ремонт и надлежащую квалификацию людей, выполняющих их.

Обсуждаемые вопросы:

Почему МЭК участвует в оценке соответствия?

Что отличает системы IEC CA от других?

Почему одного принятия стандартов недостаточно для обеспечения безопасности и надежности продуктов и услуг, поступающих на национальные рынки?

Как принятие сертификатов МЭК CA (сертификатов испытаний и сертификатов соответствия) позволяет развивающимся странам создать свою собственную инфраструктуру качества?

Почему одной только национальной аккредитации испытательных лабораторий и органов по сертификации недостаточно для обеспечения согласованности и надежности результатов испытаний электротехнической продукции?

Как национальная аккредитация используется в системах IEC CA?

Что нового в IEC Ex?

Почему неэлектрические продукты теперь покрываются IEC Ex?

IEC GM: Модерируемый сетевой сеанс - ИИ (Искусственный интеллект).

Модератор: Ваэль Диаб, Председатель ISO / IEC JTC1 / SC 42 по искусственному интеллекту.

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) являются частью многих продуктов, систем и услуг (медицинские услуги, управление инвестициями, отслеживание онлайн-мошенничества, оптимизация, производственные процессы и многое другое).

Объединенный технический комитет IEC и ISO SC 42 - это комитет по интеграции систем, в состав которого входят 47 национальных органов, участвующих в разработке стандартов. Его новаторский подход включает рассмотрение всей экосистемы искусственного интеллекта, и он находится в уникальном положении с доступом к экспертным знаниям в широкой области приложений через семейства IEC и ISO.

Он обеспечивает цифровую трансформацию благодаря своей работе, которая охватывает основополагающие стандарты ИИ, стандарты данных, связанные с ИИ, большими данными и аналитикой, надежность, варианты использования и приложения, вычислительные подходы и характеристики, а также совместную рабочую группу по последствиям ИИ для управления с SC 40, включая управление ИТ-услугами и управление ИТ.

Обсуждаемые вопросы:

Как стандарты искусственного интеллекта помогают улучшать продукты и услуги с помощью технологий искусственного интеллекта?

Последние обновления о работе и новых проектах.

EC GM: Модерируемое сетевое заседание – Обеспечение круговой экономики и материальной эффективности.

Модератор: Соланж Блашковски, Председатель Консультативного комитета МЭК по экологическим аспектам (ACEA).

Возникает новая экономическая модель, которая пересматривает подход к производству и потреблению. Он основан на круговых механизмах, в которых продукты и материалы могут быть повторно использованы, отремонтированы, обновлены, восстановлены и, в конечном итоге, переработаны.

Концепция экономики замкнутого цикла - это переосмысление того, как управляются ресурсы и как отходы воспринимаются на протяжении всего жизненного цикла продукта. Эффективное использование материалов - важная часть экономики замкнутого цикла. Он заключается в сохранении материалов, делая изделия более долговечными и ресурсоэффективными, и облегчает повторное использование или переработку деталей в конце срока службы.

Обсуждаемые вопросы:

Какова роль стандартов в продвижении экономики замкнутого цикла и материальной эффективности?

Как они могут обеспечить безопасность, производительность и надежность продукта, а также производить продукты, которые выдерживают увеличенное количество циклов ремонта и содержат большее количество повторно используемых компонентов?

Какие компромиссы будут сделаны?

IEC GM: Модерируемая сетевая сессия - Новейшие разработки 5G.

Модератор: Майк Вуд, Председатель Технического комитета 106 МЭК, который занимается стандартами тестирования безопасности мобильных устройств, базовых станций и систем беспроводной связи.

Обсуждаемые вопросы:

Насколько безопасен 5G?

В какой степени 5G изменит правила игры?

Как МЭК готовилась к внедрению 5G?

IEC GM: Модерируемая сетевая сессия - Обеспечение безопасности следующего поколения экспертов.

Модератор: Баоин Тун, лидер IEC YP 2019.

Программа IEC YP объединяет будущих опытных инженеров, техников и менеджеров со всего мира. Это дает им больше возможностей поделиться будущим международной стандартизации и оценки соответствия в области электротехники и сетей с коллегами из других регионов мира.

Обсуждаемые вопросы:

Как молодые люди могут убедить своих работодателей спонсировать их постоянное участие в IEC?

Что беспокоит работодателя при участии в программе IEC YP и как можно решить эти проблемы?

Какие новые ценности молодые люди могут добавить к своим рабочим местам, когда вернутся?

Участники 84-го заседания IEC особо отметили, что пандемия COVID-19 в 2020 году подорвала общество и мировую экономику. Только работая вместе и сотрудничая можно решить эту и другие серьезные жизненные проблемы 21 века: быстрая урбанизация; изменение климата; необходимость устойчивого доступа к энергии и лучшего использования природных ресурсов; лучшее управление рисками и качеством; доступное здравоохранение; и экономический рост.

Необходимо уметь адаптироваться к быстро меняющимся реалиям и многочисленным достижениям в области технологий. Члены IEC имеют возможность использовать уникальные ноу-хау, понимание и знания тысяч экспертов, представляющих почти все страны и отрасли в мире.