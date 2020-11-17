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Виталий Иванов поручил наладить энергоснабжение п. Кривая Балка

Жители дагестанского посёлка Кривая Балка обратились к специалистам компании «Россети Северный Кавказ» с просьбой обеспечить надёжное энергоснабжение в населенном пункте.

Несмотря на то, что на балансе филиала «Дагэнерго» находятся лишь 20 трансформаторных подстанций (ТП) из 101 ТП, энергетики уже сегодня начнут работу на всех энергообъектах посёлка. В течение двух дней сотрудники «Россети Северный Кавказ» восстановят сетевой комплекс посёлка.

«Из аварийного резерва выделены необходимые материалы для проведения восстановительных работ на повреждённых сетях потребителей. Наши специалисты уже находятся в населённом пункте для проведения работ. Как социально ориентированная Компания, «Россети Северный Кавказ» окажет максимальную помощь жителям посёлка в решении проблемы с энергоснабжением», - отметил Виталий Иванов.

Отметим, что на объектах «Дагэнерго» отключений не зафиксировано. Все аварийные отключения связаны с повреждением в сетях сторонних потребителей. В посёлке будет установлен резервный источник энергоснабжения, направленный из Пятигорска. Все ремонтно-восстановительные мероприятия «Россети Северный Кавказ» проведут за счёт средств компании. В соответствии с законодательством, энергетики выставят счета на оплату услуг собственникам сетей или муниципальным  органам власти.

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Источник: Россети Северный Кавказ

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