На горнолыжном курорте на горе Айкуайвенчорр под городом Кировском Мурманской области построят систему искусственного оснежения, сообщает RosTender.info.

Система будет снабжать снегом горнолыжные трассы на северном и южном склоне горы, находящейся в южной части Хибинского горного массива. Как ожидается, ее введут в строй в октябре будущего года.

Администрация города Кировска объявила тендер на строительство системы. Стоимость работ оценивается в 309 млн рублей. Деньги поступят из городского и областного бюджетов. Заявки на участие в тендере принимают до 26 ноября, в этот же день выберут победителя.

Как сообщал Ростендер, ранее также был проведен тендер на строительство системы искусственного оснежения для Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту. Систему планируют расположить на южном склоне горы Айкуайвенчорр. По данным Единой информационной системы в сфере закупок, контракт на 164 млн рублей был заключен с ООО «Сноупром». По плану, установка должна быть введена в строй не позднее 1 июня 2021 года.

