Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий рекламу способов и методов искажения данных учета потребления коммунальных ресурсов. Документ инициирован группой депутатов от фракции "Единая Россия".

Владельцы некоторых сайтов предоставляют подробные инструкции, как уменьшить платеж за коммунальные услуги посредством воздействия на приборы учета, отмечается в пояснительной записке.

"Прямой запрет на рекламу такого рода устройств, распространение иной информации о способах и методах искажения данных учета потребления коммунальных ресурсов и ответственность за их размещение законодательством не установлены. Сейчас веб-сайты, содержащие данную информацию, блокируются Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций только по решению суда, что не позволяет обеспечить оперативное прекращение их деятельности", - считают авторы документа.

Установление на федеральном уровне запрета рекламы услуг о способах и методах искажения данных учета потребления коммунальных ресурсов будет способствовать снижению использования подобных средств гражданами, отмечается в сопроводительных материалах к закону.

В редакции, принятой во втором чтении, закон предусматривает, что в рекламе не допускается указание на то, что объект рекламирования может быть использован в целях искажения показаний приборов учета потребляемой воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии.