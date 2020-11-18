На Ленинградской АЭС успешно внедрен ПСР-проект «Оптимизация процесса проверок технологических защит и блокировок основного оборудования на энергоблоках ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС».

Суть проекта - автоматизация проверки технологических защит и блокировок - важнейших функций управления энергоблоком. При нормальной работе блока они находятся в режиме ожидания, поэтому неисправность в их цепях может длительное время оставаться незамеченной и проявить себя отказом в момент, когда их срабатывание крайне необходимо. Это может привести к задержкам пусковых работ на блоке, выводу из строя дорогостоящего оборудования, разгрузкам или останову блока, то есть к потенциальным убыткам на АЭС. Для предотвращения скрытых отказов персонал проводит периодические проверки технологических защит и блокировок.

Участники ПСР-проекта проанализировали весь процесс выполнения проверок и определили более ста механизмов и систем, апробация которых требовала оптимизации. В результате они выработали решения, реализация которых позволила устранить выявленные проблемы и потери.

Павел Логинов, начальник службы технологического управления ЛАЭС-2:

«До оптимизации суммарное время проверок технологических защит и блокировок составляло 14,5 суток, вся цепочка «подготовка – проверка - оформление результатов» – 18,5 суток. Автоматизация позволила минимизировать количество ручных операций, повысила их качество, а также сократила время протекания процесса до 2 и 4 суток соответственно. Кроме того, автоматизированные проверки полностью исключают ошибки персонала, обеспечивают качество и полноту проведения необходимых тестирований, а еще служат дополнительным, более наглядным средством анализа и подтверждения результатов проверки».

ПСР-проект ЛАЭС вошел в число победителей конкурса ПСР-проектов АО «Концерн Росэнергоатом» и в номинации «Лучший ПСР-проект, направленный на повышение производительности труда и эффективности использования ресурсов» занял 3-е место.