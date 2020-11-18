"Юникосметик" построит на Дону логистический комплекс

Соглашение об этом сегодня, 18 ноября подписали на Транспортной неделе в Москве губернатор Ростовской области Василий Голубев и исполнительный директор петербургской компании «Юникосметик» Константин Волков.

Общий объём заявленных инвестиций в проект по строительству распределительно-складского комплекса – 350 млн рублей.

Работа по локализации инвестпроекта в донском регионе была начата в ноябре 2019 года. Несмотря на пандемию, проект «Юникосметик» в Ростовской области динамично развивается.

«На участке в районе ст. Грушевской отработаны не только земельные вопросы, но и вопросы, связанные с инженерной инфраструктурой, - отметил по итогам подписания договора донской губернатор. - Появляется центр, который будет обеспечивать косметической продукцией юг России и граничащие зарубежные страны. Для нас это продолжение той работы, которую мы начали с момента строительства аэропортового комплекса и приглашения инвесторов».

Константин Волков, в свою очередь, отметил, что в Ростовской области налажена эффективная работа с инвесторами:

"Мы рассматривали другие регионы, сравнивали. Ростовская область – мало того что логистически нам показалась удобнее, но и подход к общению с инвесторами оказался значительно более эффективным".

Для справки. ООО «Юникосметик» - крупнейшая российская компания-производитель средств по уходу за волосами под брендом ESTEL, создана в 2000 году. На производственных площадках в Санкт-Петербурге (ESTEL Пискаревский и ESTEL Колпино) предприятие выпускает более 2000 наименований продукции. Общая площадь производственных помещений превышает 10000 м², складских - более 30000 м². На предприятиях ESTEL задействовано более 900 сотрудников. Являясь лидером отечественного рынка, ESTEL во многом обходит конкурентов из зарубежных стран.

Компания постоянно расширяет ассортимент выпускаемой продукции, участвует в программе Правительства РФ по импортозамещению. Среди партнеров ESTEL более 100 российских и зарубежных компаний, работающих во всех регионах России и более чем в 20 странах, в том числе в Германии, Австрии, Польше, Румынии, Болгарии, ОАЭ, Мексике, Эстонии, Латвии, Литве, Украине, Белоруссии и др.

Пресс-служба губернатора Ростовской области