ПАО «Ростелеком», крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, предоставил облачную инфраструктуру в рамках услуги «Виртуальный ЦОД» для проекта создания центра управления сетями АО «Региональная энергетическая компания» (АО «РЭК»).

Чтобы объединить распределённую сеть заказчика и обеспечить защищённый канал связи с облаком «Ростелекома», между объектами развернута сеть VPN. Таким образом, обеспечен безопасный скоростной обмен данными между Виртуальным ЦОД в Москве, центром управления сетями (ЦУС) АО «РЭК» в Калининграде и географически распределенными электросетевыми объектами. Проектировщиком и генеральным подрядчиком выступило ООО «Инженерный центр «Энергосервис».

Применение услуги «Виртуальный ЦОД» позволяет существенно снизить не только капитальные, но и операционные затраты при реализации проектов цифровой трансформации. Использование облачных технологий для решения самых различных задач цифровизации отвечает современным мировым тенденциям и в развитии ИТ, и в развитии автоматизированных систем технологического управления в энергетике.

Необходимые для работы ЦУС АО «РЭК» серверные мощности были размещены на московской технологической площадке услуги «Виртуальный ЦОД». Оптимальный объем выделенной под проект инфраструктуры обеспечивает бесперебойную и устойчивую работу облачного решения. Также доступен механизм гибкого масштабирования инфраструктуры, который позволят оперативно изменять объемы выделенных ресурсов для дальнейшего развития ЦУС (например, при увеличении объема обрабатываемой и хранимой информации, получаемой с электросетевых объектов).

В «облаке» была запущена технологическая платформа для сбора данных и оперативного управления сетью с набором расширяемых приложений СК-11. Это продукт разработки российской компании АО «Монитор Электрик», которая уже более 20 лет является одним из ведущих мировых производителей программных решений для энергетики. Для работы ЦУС разработана информационная модель – цифровой двойник – объектов АО «РЭК», отвечающая требованиям отечественных и зарубежных стандартов.

Применение открытых технологий и стандартов в программных продуктах на платформе СК-11, высокая надежность и расширяемость под конкретные нужды заказчика позволяют качественно перестраивать бизнес-процессы предприятий электроэнергетики, повышая производительность труда.

Заместитель генерального директора АО «РЭК» Сергей Болигузов: «Для Региональной энергетической компании важной задачей является создание центра управления сетями, позволяющего удаленно контролировать состояние и управлять электросетевыми объектами в нашей эксплуатационной ответственности. Мы удовлетворены первым этапом реализации проекта».

Заместитель генерального директора ООО «Инженерный центр «Энергосервис» Дмитрий Ульянов: «Уже на этапе проектирования нами было предусмотрено использование облачной инфраструктуры при реализации проекта. Несмотря на то, что решение пока не является типовым для электроэнергетики, оно показало свою работоспособность и эффективность».

Повышение уровня автоматизации оперативно-технологического управления объектами электроэнергетики, качественное изменение бизнес-процессов с учетом цифровой трансформации отрасли являются объективными потребностями предприятий энергетики вне зависимости от масштаба их бизнеса. Программная платформа СК-11 производства нашей компании обеспечивает реализацию этих потребностей в полном объеме в соответствии с действующими нормативными документами Правительства РФ и Министерства энергетики РФ.

СК-11 позволяет на высоком технологическом уровне решать задачи сбора, обработки, хранения и отображения информации, управления отключениями, проведения всего необходимого комплекса сетевых расчетов. Тренажер диспетчера обеспечивает высокий уровень подготовки персонала, что существенно повышает качество и эффективность деятельности оперативного персонала энергетической компании, как при выполнении плановой производственной деятельности, так и при возникновении аварийных ситуаций.

Директор Московского филиала АО «Монитор Электрик» Сергей Силков: «Разработчиками нашей компании обеспечена возможность функционирования СК-11 на базе системного программного обеспечения российского производства и на виртуальных платформах, что позволило реализовать проект в АО «РЭК» с использованием облачных сервисов ПАО «Ростелеком».

Вице-президент по отраслевым решениям ПАО «Ростелеком» Роман Шульгинов: «Услуга «Виртуальный ЦОД» предоставляется по зарекомендовавшей себя сервисной модели, которая является более предпочтительной, чем инвестиции в развитие собственной инфраструктуры и серверных мощностей. АО «РЭК» получил готовый сервис в нужном ему месте и требуемыми параметрами».

«Виртуальный ЦОД» предоставляет возможность оперативного получения и использования облачной вычислительной инфраструктуры для размещения информационных систем и приложений с возможностью самостоятельного управления выделенными ресурсами по модели IaaS (Infrastructure as a Service или «Инфраструктура как услуга»). Услуга обеспечивает высокий уровень защищенности информационных ресурсов и предназначена для самого широкого спектра заказчиков.