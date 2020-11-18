Вступил в силу приказ Минпромторга России от 22.07.2020 № 2363 «Об утверждении Порядка ведения реестра промышленных технопарков и управляющих компаний промышленных технопарков». Соответствующий документ (https://rg.ru/2020/11/17/minpromtorg-prikaz2363-site-dok.html) был опубликован «Российской газетой».

Вступление в силу данного приказа позволяет всем управляющим компаниям промышленных технопарков подать заявление в Минпромторг России для прохождения проверки на соответствие федеральные требованиям к этим объектам. В случае успешного прохождения проверки промышленный технопарк будет включен в федеральный реестр промышленных технопарков, что позволит промышленному технопарку обратиться за получением мер государственной поддержки на федеральном уровне или на уровне региона, включая налоговые льготы и иные преференции. Эта возможность предусмотрена Федеральным законом «О промышленной политике в Российской Федерации,

- прокомментировал Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Порядок ведения реестра промышленных технопарков и управляющих компаний промышленных технопарков устанавливает правила включения Минпромторгом России сведений в реестр промышленных технопарков, внесения изменений в них, а также исключения сведений из реестра. Промышленный технопарк может быть включен в реестр на 5 лет в случае соответствия требованиям постановления Правительства от 27.12.2019 № 1863.

Приказ разработан в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации от 04.11.2019 № 2245 и является заключительным звеном в построении единого законодательства, обеспечивающего предоставление государственной поддержки и единообразие терминологии, унификацию требований, предъявляемых к таким инфраструктурным площадкам и их управляющим компаниям.