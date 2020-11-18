Арбитражный управляющий ООО "Вертикаль" Виктор Чепов подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности Николая Тарана по обязательствам общества "в совокупном размере требований кредиторов". С соответствующим требованием он обратился в Арбитражный суд Самарской области в рамках дела о банкротстве "Вертикали", сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротствах (ЕФРСБ).

Как пояснил Волга Ньюс Виктор Чепов, в настоящее время в реестр кредиторов "Вертикали" включены требования на сумму 2,8 млрд рублей. При этом крупнейшим кредитором общества является банк "Траст", долг перед которым превышает 2,4 млрд рублей.

Напомним, банкротство ООО "Вертикаль" было инициировано банком "Траст" из-за долга в 369,9 млн руб., образовавшейся по кредитным договорам 2010 и 2012 годов. В июле 2020 г. "Вертикаль" была признана банкротом.

В ноябре Арбитражный суд Самарской области удовлетворил требования ПАО Национальный банк "Траст" о включении в реестр кредиторов "Вертикаль" его требований еще на 2,4 млрд руб., обеспеченных залогом принадлежащего обществу недвижимого имущества на Московском шоссе, 17 в Самаре (по этому адресу расположены офисный центр "Вертикаль" и примыкающий к нему ТЦ "Сила спорта").

Эта задолженность, согласно сведениям банка, образовалась по кредитам, оформленным в 2010 и в 2012 годах. Залогодателями и поручителями по этим кредитам выступают Алексей Журавлев, Николай Таран, Максим Сидоров и ООО "Сарансккабель-500".

В состав заложенного в банке "Траст" имущества входят 35 нежилых помещений на Московском шоссе, 17 общей площадью 41,2 тыс. кв. м (площадь офисного центра - 45,17 тыс. кв. м), земельный участок на Московском шоссе, 21 размером 2,4 тыс. кв. м, здание распределительной подстанции, совмещенной с двумя трансформаторными подстанциями (186,3 кв. м), два земельных участка (172 кв. м и 678 кв. м), а также силовой трансформатор.

Согласно проведенной в рамках дела о банкротстве инвентаризации имущества "Вертикали", находящаяся в залоге у банка "Траст" недвижимость должника оценивается в 1,55 млрд рублей.

По данным ИАС Seldon Basis, ООО "Вертикаль" специализируется на аренде и управлении нежилым недвижимым имуществом, компания действует с 2003 года. Ее выручка в 2019 г. составила 157,2 млн руб., чистая прибыль - 123 тыс. рублей. Собственником общества является ООО "Росскат-Трейд", подконтрольное АО "Росскат" (создано Николаем Тараном). На данный момент общество на 92,47% принадлежит банку "Траст".

Фото: Игорь Казановский