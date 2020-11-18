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Продолжительные дожди в Дагестане спровоцировали подтопление подстанции "Восточная" - Россети

Продолжительные дожди в Дагестане спровоцировали подтопление подстанции Восточная - Россети

18 ноября 2020, 14:55
Рубрика: Происшествия
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, ДАГЕСТАН, ДАГЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: interfax-russia.ru

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Россети Северный Кавказ, Дагестан, Дагэнерго

akcent.site

akcent.site

Подстанция "Восточная" в Дагестане подтоплена из-за продолжительных сильных дождей в республике, ведется откачка воды, сообщает ПАО "Россети" в своем телеграм-канале.

"Подстанция 110 кВ "Восточная" филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" оказалась подтоплена в результате продолжительных дождей в районе Махачкалы. Работоспособность городской ливневой канализации - одна из основных причин технических нарушений в городе, где проложено много кабельных линий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что если уровень воды будет повышаться, то потребуется частичное отключение оборудования на подстанции.

Ранее сообщалось, что массовые аварийные отключения в распределительных сетях зафиксированы в нескольких районах Дагестана из-за непогоды, перебои с электричеством наблюдаются в десяти муниципалитетах республики. Без электроснабжения остаются более 50 тыс. жителей региона.

Кроме того, дожди привели к подъему воды в реке Черкесозень в Дагестане, подтоплено десятки домов в поселке Турали города Махачкалы.

Фото: akcent.site

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Источник: interfax-russia.ru

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