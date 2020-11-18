Tele2 до конца 2020 года введет в эксплуатацию в Ростовской области два центра обработки данных (ЦОД) общей стоимостью 1,998 млрд рублей, сообщает пресс-служба Tele2.

Соглашение об инвестпроекте подписали в среду директор по операциям Tele2 Дмитрий Лопатухин и губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Основная часть инвестиций - 1,248 млрд рублей - приходится на строительство инженерной инфраструктуры, остальной объем - 750 млн рублей - на различное оборудование. По предварительной оценке Tele2, до 2025 года компания может дополнительно вложить в оборудование ЦОД около $40 млн.

Запуск центров обработки данных в регионе обусловлен ростом бизнеса Tele2, необходимостью увеличения мощности и повышения надежности IT-инфраструктуры компании. Строительство и эксплуатация ЦОД будет способствовать повышению доступности телеком-услуг для населения и созданию IT-инфраструктуры для "умного города", промышленности, энергетики и сельского хозяйства.

В сообщении отмечается, что Tele2 уже завершила строительство первого ЦОД и выполнила основную часть работ по созданию второго. В ЦОД размещено оборудование для всех информационных систем оператора, включая биллинг, VAS и другие платформы. Центры занимают территорию площадью более 820 кв. метров и 3 тыс. кв. м соответственно. Машинные залы ЦОД рассчитаны на 216 и 540 стойкомест и задействуют оборудование мощностью до 4,995 МВт.

Согласно подписанному соглашению, областное правительство рассматривает возможность предоставления Tele2 господдержки и обеспечит подключение ЦОД к инженерно-техническим сетям региона. В свою очередь, Tele2 обеспечивает строительство, создает рабочие места.

"Усиление мощности информационных систем Tele2 поможет эффективнее справляться с повышенными нагрузками на биллинг и систему управления сети",- сказал Лопатухин, слова которого приводятся в пресс-релизе.

По словам губернатора, приведенным в сообщении, возможности ЦОД получают большое значение в перспективе масштабирования сервисов "умного города" и концепции "цифровой регион".

"Ростовская область поступательно реализует принятую концепцию "Территории цифры". Появление современных центров обработки и хранения данных - важный элемент цифровой инфраструктуры для реализации самых разных современных проектов и обеспечения надежного хранения данных", - добавил Голубев.

Tele2 - четвертый по величине абонентской базы и выручке оператор мобильной связи в РФ. Единственным собственником компании является ПАО "Ростелеком".