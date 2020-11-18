С начала 2020 года Юго-Западный филиал «Россети Кубань» обеспечил электроэнергией более 3,5 тысяч новых абонентов в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Абинском и Крымском районах Краснодарского края. Общая мощность подключенных к электросетям компании объектов составила 83,3 МВт.

Всего от потребителей юго-западного энергорайона в 2020 году поступило более 5,7 тысячи заявок на технологическое присоединение. Из них 5,4 тысячизаявок – от потребителей льготной категории, мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 15 кВт. От субъектов малого и среднего бизнеса зарегистрирована 271 заявка.

Среди новых абонентов энергокомпании – экономически и социально значимые для региона объекты. Это промышленные и сельскохозяйственные предприятия, а также жилые дома и объекты инфраструктуры. Обеспечение заявителей электроэнергией – вклад в экономическое развитие территорий: увеличение объемов производств, создание новых рабочих мест, повышение качества образования, здравоохранения и других сфер.

Энергетики непрерывно работают над совершенствованием процедуры техприсоединения, делают ее максимально прозрачной и доступной. Так, с 1 июля 2020 года группой компаний «Россети» упрощен порядок технологического присоединения к электросетям для физических лиц, малого и среднего бизнеса. К ключевым нововведениям относятся: подача электронных заявок, полное исключение бумажного документооборота, заключение договора путем оплаты счета, установка приборов учета сетевой компанией и гарантирующим поставщиком, взаимодействие с энергосбытовой организацией через сетевую компанию.

В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки Юго-Западный филиал «Россети Кубань» продолжает прием заявок на технологическое присоединение, перераспределение и увеличение мощности в дистанционном режиме. Все заявки на клиентское обслуживание и оказание дополнительных услуг можно подать через «Портал-тп.рф».

По вопросам, связанным с электроснабжением, основными и дополнительными услугами можно обращаться к специалистам горячей линии, которые работают в круглосуточном режиме по телефону 8-800-220-02-20 (звонки по России – бесплатные).