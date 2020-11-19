Курганская область присоединится к единой энергозоне, в которую входят Ямал, Тюменская область и ХМАО. Для Зауралья это означает значительное снижение тарифов на электричество – за счёт установления единого тарифа с этими регионами. Решение об этом принято в Правительстве РФ. Сейчас документы прорабатываются, об этом изданию Накануне.RU стало известно от собственных источников.

Курганская область – не единственный субъект, который будет включен в состав единых энергозон с соседями. Также планируется снизить тарифы, "объединив", например, Петербург и Ленинградскую область. В письме зампреда Правительства РФ Юрия Борисова президенту Владимиру Путину говорится, что это поможет создать на территории областей с низким уровнем экономического развития инвестиционные проекты.

Отметим, Курганская область неоднократно обращалась в Правительство РФ с предложением рассмотреть варианты снижения тарифов на электроэнергию. Особой проблемой являются высокие тарифы для категории "прочие потребители", в которую входят промышленные предприятия. Дело в том, что сейчас тарифы для заводов настолько высоки, что выпуск товаров оказывается нерентабельным, у товара себестоимость гораздо выше, чем у аналогичных изделий в соседних регионах. Об этом не раз говорил курганский промышленник, председатель областного СПП Сергей Муратов.

"Они (тарифы. – прим. ред.) "съедают" почти 40% себестоимости продукции. О какой конкурентоспособности может тогда идти речь? Литейное производство – это же не кастрюля с борщом, которую можно то разогреть, то остудить. Нужна энергия, чтобы постоянно поддерживать температуру плавления. Поэтому, по сути дела, литейного производства в Кургане не осталось", – заявил во время совещания у секретаря генсовета партии "Единая Россия" Андрея Турчака Муратов.

После того, как Курганская область войдёт в единую энергозону, будет установлен так называемый котловой тариф. Для потребителей в "тюменской матрёшке" тарифы изменятся незначительно – они вырастут примерно на 1%.