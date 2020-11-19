В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией Группа Legrand продолжает реализацию крупных проектов по оснащению лечебных учреждений. Ключевыми из них в период пандемии стали МКЦИБ «Вороновское», ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница имени В.Д. Середавина» и ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова».

Не секрет, что оборудование в лечебных учреждениях зачастую может оказать значительное влияние на процесс выздоровления пациента, а иногда от его работы зависит и спасение жизни. Именно поэтому приоритетом многих современных больниц становится модернизация технологических ресурсов, в том числе электротехнического оборудования.

Стабильность – в приоритете

Бесперебойная работа аппаратов – особенно важна. Как следствие, растет востребованность качественных и эффективных источников бесперебойного питания (ИБП). Так, для «Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина», совместно с дистрибьютором «ЭТМ», компания Legrand в кратчайшие сроки осуществила подбор и поставку однофазных ИБП серии Keor LP. Данная серия предназначена для защиты оборудования малой и средней мощности. Благодаря широким функциональным возможностям и высокой степени защиты электропитания, эти устройства практически незаменимы для учреждений здравоохранения.

Для установки в ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» были выбраны высокоэффективные трехфазные ИБП серии ИБП Trimod HE 10 с мощностью до 60 кВА. За счет уникальной конструкции из объединенных отдельных однофазных модулей, Trimod HE 10 отличаются легкостью монтажа, делают систему более гибкой, обеспечивают требуемую мощность и сокращают эксплуатационные расходы. При этом подключение по принципу Plug&Play облегчает диагностику и наращивание мощности и время автономной работы. КПД устройств достигает 96%.

Безопасная электрика

В построенном всего за месяц специально для больных COVID-2019 Инфекционном центре «Вороновское» для оснащения кабинетов и больничных мест выбрали розетки и выключатели серий Quteo и Plexo. Электроустановочные изделия изготовлены из высококачественного пластика, имеют высокий уровень пыле- и влагозащиты и соответствуют всем установленным стандартам безопасности. Коллекцию Plexo отличает впечатляющий индекс пыле-и влагозащиты IP55 и IP66, за счет чего она подходит для установки в учреждениях, где требуются устройства специального назначения.

Устройства с антимикробными свойствами – еще одна необходимость для современных больниц. Именно такое решение было применено в «Областной инфекционной клинической больнице им. А.М. Ничоги» в Астрахани. Изделия серии Mosaic Antimicrobial, установленные в учреждении, выполнены из материала, который содержит ионы серебра Ag+. Данная технология позволяет уничтожить 99,9% бактерий без физического и химического разрушения пластика и без возникновения эффекта привыкания бактерий к средству уничтожения. Также отличительным свойством изделий серии является устойчивость к средствам дезинфекции, в частности, к УФ-обработке. Устройства сохранят первоначальную белизну и свойства вне зависимости от того, сколько раз в день будет проводиться дезинфекция, и какие средства будут использованы. Основу Mosaic Antimicrobial составляют розетки (в том числе со специальным рычагом для людей с ограниченными возможностями), выключатели и бесконтактные выключатели для минимизации соприкосновений с устройством. Серия Mosaic Antimicrobial прошла испытания в ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора, получив надлежащие протоколы об антимикробной активности используемых материалов.

Группа Legrand предлагает для учреждений здравоохранения инновационные решения с высокой энергоэффективностью в сочетании с обеспечением максимального комфорта пациентов и обслуживающего персонала. Среди продуктов компании для медицинского сектора также представлены прикроватные блоки и устройства вызова медицинского персонала.