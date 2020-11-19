Министерство энергетики РФ разработало изменения к проекту постановления правительства РФ, согласно которым сметная стоимость проекта строительства двух линий электропередачи (ЛЭП) на Чукотке Певек - Билибино компании "Русгидро" увеличена до 24,73 млрд рублей. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

"Стоимость реализации проекта, определенная в соответствии с проектной документацией <…> на период строительства до 2023 года), составляет 24 733 292,73 тыс. рублей с НДС в ценах годов строительства", - говорится в документе.

В частности, 10 млрд рублей будет предоставлено за счет средств федерального бюджета, а еще 3 млрд рублей - за счет средств резервного фонда правительства. Наряду с этим, из собственных средств "Русгидро" будет выделено 9,13 млрд рублей, дополнительные 2,6 млрд рублей будет привлечено "Чукотэнерго" за счет целевой субсидии федерального бюджета.

Строительство двух высоковольтных линий 110 кВ Певек - Билибино направлено на развитие энергоснабжения Чукотского автономного округа и обеспечение устойчивого развития энергетического комплекса Дальнего Востока. Планировалось, что подрядчик для реализации этого проекта будет определен раньше и реализация проекта начнется в 2019 году, но в прошлом году на конкурс, объявленный "Русгидро", не была подана ни одна заявка.

Экс-глава компании Николай Шульгинов в сентябре прошлого года в кулуарах Восточного экономического форума сообщил журналистам, что после этого компания начала переговоры об изменении сметной стоимости строительства первой ЛЭП Певек - Билибино на Чукотке. В октябре прошлого года Минэнерго РФ сообщило, что ведомство увеличило сметную стоимость проекта до 20,64 млрд рублей. До этого общая стоимость работ ранее оценивалась в 17,718 млрд рублей, из них 13 млрд рублей должно быть выделено из федерального бюджета.