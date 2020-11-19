«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила ремонт разъединителей и выключателей на подстанциях 500 кВ «Нижегородская» и «Луч» в Нижегородской области. Комплекс выполненных работ позволит повысить надежность электроснабжения жителей Нижегородской области, включая Нижний Новгород с населением более 1,2 млн человек.



Разъединители и выключатели являются важнейшим коммутационным устройством, предназначенным для отключения отдельных участков электрических цепей при проведении на них профилактических и ремонтных работ. Мероприятия по обновлению коммутационного оборудования выполнены в рамках ремонтной программы.



На подстанциях отремонтировали 4 выключателя 220-500 кВ и 8 разъединителей 220-500 кВ. Особое внимание было уделено ремонту выключателя 500 кВ на подстанции «Нижегородская», обеспечивающего надежность работы подстанции и переключений линии 500 кВ «Чебоксарская ГЭС – Нижегородская», которая является межсистемной и обеспечивает выдачу мощности Чебоксарской ГЭС. На подстанции 500 кВ «Луч» отремонтированы 4 разъединителя 220-500 кВ и 3 выключателя 220 кВ.



Подстанция 500 кВ «Нижегородская», установленной мощностью 1004 МВА, обеспечивает электроснабжение потребителей нагорной части Нижнего Новгорода и центральных районов Нижегородской области, в том числе крупных промышленных предприятий – ООО «Лукойл Нижегородоргсинтез» и ООО «СИБУР-Нефтехим». Восемь линий электропередачи напряжением 220 и 500 кВ связывают энергообъект с Чебоксарской ГЭС, подстанциями 500 кВ «Луч», 220 кВ «Нагорная» и «Заречная». Подстанция 500 кВ «Луч», установленной мощностью 1252 МВА, обеспечивает транзит электроэнергии между энергосистемами Волги и Центра, снабжает крупные предприятия региона.