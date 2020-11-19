В шахту реактора второго энергоблока установлена биологическая («сухая») защита – один из важнейших элементов безопасности атомной станции.

«Сухая» защита предназначена для уменьшения радиационного и теплового воздействия на бетонную шахту реактора. Она также обеспечивает устойчивую работу ионизационных камер – измерительных каналов, необходимых для контроля за изменением мощности реактора.

«Сухая» защита окружает корпус ядерного реактора и представляет собой толстостенную цилиндрическую стальную конструкцию диаметром более 6 метров и весом более 130 тонн. Межоболочное пространство цилиндра заполнено серпентинитовым бетоном, устойчивым к высоким температурам – он выдерживает до 500 °С», – пояснил главный инженер Курской АЭС-2 Алексей Вольнов.

Монтажу предшествовала длительная подготовка. Полости «сухой» защиты заполнили серпентинитовым бетоном и выполнили его термическую обработку. Бетон нагревался до температуры 250 градусов и выдерживался(сушился) в течение 19 суток. В результате, он приобрел необходимые свойства, позволяющие эффективно ослаблять потоки нейтронов за пределами шахты реактора.

Монтаж «сухой» защиты выполнялся краном DEMAG в течение двух часов. Основной сложностью для строителей было соблюсти допуск в 2 мм, но с этой задачей они справились с ювелирной точностью.

Следующим этапом работ на энергоблоке станет монтаж плиты направляющей.