Полномочия по утверждению единого перечня были переданы Правительству на основании Федерального закона № 348-ФЗ, вступившего в силу 27 октября 2020 года. Законопроект был разработан Минпромторгом России совместно с Росстандартом в ходе реализации механизма «регуляторной гильотины». Стоит отметить, что ранее такие перечни утверждались федеральными органами исполнительной власти по сферам ведения.

По новым правилам, все значимые измерения, затрагивающие права граждан и бизнеса, а также общественные интересы теперь будут регулироваться на уровне Правительства. Передача полномочий по утверждению единого перечня и сам единый перечень позволят создать предсказуемую регуляторную среду и улучшат администрирование обязательных требований, в том числе в области метрологического надзора. В новый документ вошли только актуальные позиции из отраслевых ведомственных документов, а также были исключены многие «морально» устаревшие положения».

Справочно



С 1 января 2021 года действующие ведомственные приказы, устанавливающие виды измерений и показатели их точности, станут недействительными, их и заменит единый документ на уровне Правительства, обязательный для всех испытательных лабораторий, предприятий и учреждений, чья деятельность связана с измерениями, которые регулируются государством. С учетом специфики деятельности в отдельных отраслях ведомственное регулирование сохраняется только в сферах обороны, использования атомной энергии, защиты населений и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах.