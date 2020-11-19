 
Модернизация

"Россети Юг" обеспечила электроэнергией инфраструктуру нового железнодорожного моста в Волгоградской области

Россети Юг обеспечила электроэнергией инфраструктуру нового железнодорожного моста в Волгоградской области

19 ноября 2020, 14:11
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЮГ, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Юг

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
219

«Россети Юг» подключила к своим сетям энергооборудование инженерных сетей нового железнодорожного моста через реку Дон на участке «Морозовская – Волгоград» в Волгоградской области.

Новый железнодорожный мост возведен в Калачевском районе в рамках реконструкции существующего мостового перехода. Старая переправа давно перестала справляться с возросшими грузовыми и пассажирскими потоками: увеличилось время в пути, поездам приходилось стоять и ждать очереди на проезд. Новый мост позволяет пропускать составы повышенной грузоподъемности - до 12 тысяч тонн. За счет сокращения времени и количества остановок будут пущены дополнительные поезда. Теперь на участке «Морозовская-Волгоград» они смогут следовать со скоростью 90 километров в час вместо прежних 25. Это увеличит пропускную способность на стратегически важном южном направлении, по которому грузы следуют к портам Азовского и Черного морей.

Мощность технологического присоединения составила 273 кВт, которые необходимы для обеспечения электроэнергией зданий и сооружений службы эксплуатации и охраны моста.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети Юг

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Усть-Лабинские электросети приняли в обслуживание и отремонтируют бесхозяйные энергообъекты
На втором энергоблоке Курской АЭС-2 установили
На двух крупнейших центрах питания Нижегородской области завершен ремонт коммутационного оборудования
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Новости недели от RusCable.Ru
+