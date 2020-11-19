Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении более чем на 2 млрд рублей цены контракта на строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению кабмина от 26 января 2017 года, начальная стоимость контракта составляла 16 947, 2 млн рублей, в декабре 2018 года она была увеличена до 19 907 207 492 рубля. По новому документу она увеличена до 22 135 432 539,46 рублей.

Единственным исполнителем работ по строительству железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив была определена компания "Стройгазмонтаж".

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечивает бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Длина железнодорожного моста составляет 18,1 км, автомобильного - 17 км.