Правительство Тверской области направит почти 40 млн рублей на софинансирование строительства в 2021 году в моногороде Кувшиново инфраструктуры для тепличного комплекса. Инвестпроект реализует частная компания, площадь комплекса составит 15 га, производственная мощность - до 14 тыс. тонн овощей в год, сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

"В 2021 году на создание инфраструктурных объектов для тепличного комплекса "Кувшиновский" предусмотрено свыше 165,3 млн рублей. Из них 131,3 млн рублей - средства Фонда развития моногородов, 33,9 млн рублей - консолидированного бюджета Тверской области", - говорится в сообщении на сайте областного правительства.

Решение о выделении средств принято на заседании областной бюджетной комиссии, которое провел губернатор Игорь Руденя. Предусмотрено строительство сетей водоотведения, газовых и электросетей, котельной для тепличного комплекса. "В моногородах необходимо активизировать реализацию проектов, которые обеспечивают модернизацию и рост конкурентоспособных предприятий, социальное благополучие жителей", - приводит пресс-служба слова главы региона.

По данным пресс-службы, проект реализует компания ТК "Кувшиновский", инвестиции составят около 4,5 млрд рублей, будет создано 70 рабочих мест. Общая площадь комплекса - порядка 15 га, при выходе в 2022 году на плановую мощность годовой объем производства составит около 14 тыс. тонн. "В теплицах будут выращиваться огурцы (10 350 тонн в год), томаты защищенного грунта (3 300 тонн в год), а также салат и зеленые культуры", - отметили в пресс-службе.

Кувшиново - город в Тверской области с населением порядка 9 тыс. человек, находится в 120 км от Твери. Градообразующим предприятием является Каменская бумажно-картонная фабрика, которая выпускает продукцию из гофрированной бумаги и картон для упаковки. Производство обеспечивает рабочими местами более 14% жителей.

Заявка на создание ТОР "Кувшиново" одобрена на федеральном уровне в 2019 году, завершающим этапом станет утверждение соответствующего постановления правительством РФ. С созданием ТОР резиденты-предприниматели смогут пользоваться различными льготами, в том числе нулевой ставкой по налогам на имущество, землю и прибыль. Также предусматривается снижение платежей по страховым взносам с 30% до 7,6%. Ожидается, что резиденты до 2029 года направят порядка 15 млрд рублей в свои проекты, будет создано суммарно более 1,4 тыс. рабочих мест.