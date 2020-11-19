Администрация сербского г. Суботица (Subotica) одобрила проект строительства кольцевого ветрокомплекса Maestrale Ring.

Ветрокомплекс общей мощностью 600 МВт планируется разместить на территории общей площадью 10 815 га вблизи населенных пунктов Чантавир (Čantavir), Вишневац (Višnjevac), Габрич (Gabrić), Биково (Bikovo), Старый Жедник (Stari Žednik) и Новый Жедник (Novi Žednik), расположенных вокруг г. Суботицы.

Проектом строительства ветрокомплекса предусмотрена установка 102 ветровых турбин, сооружение подземной кабельной сети, соединяющей турбины и обеспечивающей управление режимами работы ветрокомплекса, а также ПС 400 кВ и ЛЭП 400 кВ для присоединения Maestrale Ring к национальной энергосистеме. Кроме того, путем реконструкции или укрепления существующих сельскохозяйственных дорог будет создана система подъездных путей с целью обеспечения строительства и обслуживания оборудования ветрокомплекса. Планируемая годовая выработка Maestrale Ring составит 1 ТВт*ч.

Проект строительства Maestrale Ring разрабатывается итальянской энергокомпанией Fintel Energia Group. Объем инвестиций в проект составляет € 700 млн. По сообщению генерального директора Fintel Energija Тициано Джованнетти, Maestrale Ring станет самым крупным наземным комплексом ветровой генерации в Европе и позволит Сербии ускорить энергетический переход от использования ископаемого топлива к «чистым» энергоресурсам. Ввод в эксплуатацию ветрокомплекса запланирован на 2024 г.По состоянию на конец 2019 г. в энергосистеме Сербии на долю ветровой генерации приходилось менее 5% (около 375 МВт) суммарной установленной мощности генерирующих объектов. На различных стадиях реализации находятся проекты строительства ветровой генерации мощностью свыше 2,5 ГВт.

Информационно-аналитические ресурсы Enerdata, Balkan Green Energy News