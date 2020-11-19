Энергетики «Россети Северный Кавказ» завершили восстановительные работы на повреждённых стихией распределительных электросетях 6-10 кВ, находящихся под управлением компании. В настоящее время бригады специалистов отрабатывают точечные заявки в сетях 0,4 кВ.

Напомним, в первой половине дня 18 ноября произошли технологические нарушения на энергообъектах напряжением 6-10 кВ в ряде районов Дагестана. Причиной технологических нарушений стали сильный ветер до 20 м/с и проливные дожди. Сети уровней напряжения 35 кВ и выше, большая часть которых прошла модернизацию в 2018-2020 гг., успешно выдержали многодневную непогоду.

Генеральный директор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов вторые сутки находится в Дагестане, объезжает проблемные зоны и лично курирует ход восстановительных работ. В частности, гендиректор электросетевого холдинга макрорегиона побывал в поселках Кривая Балка и Турали, где энергетики компании оказывают помощь местным жителям и устраняют повреждения на электрических сетях, принадлежащих и эксплуатирующихся третьими лицами.

По поручению генерального директора «Россети» Павла Ливинского в Дагестан накануне прибыл первый заместитель генерального директора - главный инженер компании Андрей Майоров. Он провел Штаб по ликвидации последствий непогоды в электросетевом комплексе и подвел основные итоги аварийно-восстановительных работ в республике. Он сообщил о принятом решении нарастить число ремонтных бригад из других регионов, которые будут работать на энергообъектах в наиболее пострадавших от стихии районах. Особое внимание энергетики уделят ремонту кабельных линий в Махачкале и замене «голого» провода на современный, более безопасный самонесущий изолированный.

Главный инженер группы компаний «Россети» также лично проверил ситуацию на подстанции 110 кВ «Восточная» в Махачкале, которая оказалась подтоплена из-за подъёма уровня воды в реке Талгинка. Благодаря слаженным действиям энергетиков, МЧС и городских служб удалось не допустить отключения энергообъекта и обесточения жителей. Андрей Майоров дал поручение продолжать контролировать уровень воды на энергообъекте в круглосуточном режиме.

Энергетики филиала «Дагэнерго» также приступили к оценке состояния сторонних энергообъектов в регионе. По словам генерального директора «Россети Северный Кавказ» Виталия Иванова в течение двух недель будет сформирован реестр собственников сетей, не находящихся в управлении «Россети Северный Кавказ». Это позволит заключать договоры на обслуживание таких энергообъектов и повысить надёжность энергоснабжения потребителей. Будет также инициирована передача муниципальных энергообъектов в обслуживание «Россети Северный Кавказ».

План восстановления сетевого комплекса республики будет представлен врио главы Дагестана Сергею Меликову в ходе предстоящей 26 ноября 2020 года встрече с Павлом Ливинским.

Напомним, что значительное количество отключений в Дагестане за последние дни произошли на сетях небольших местных компаний и физических лиц, которые зачастую не обслуживают оборудование. Специалисты дагестанского филиала «Россети Северный Кавказ» оказывали помощь этим сторонним организациям – в круглосуточном режиме, под дождем и ветром.

Руководство Дагестана оценило труд специалистов «Россети Северный Кавказ» и выразило благодарность за оперативную работу по восстановлению энергоснабжения.

«Отдельно хочу сказать «спасибо» «Россетям» за то, что они в трудный момент не разделяют – их это сети или чужие – и бросают силы, в том числе из других регионов, на восстановление электроснабжения всех потребителей республики, - подчеркнул и.о. вице-премьера – министра энергетики Республики Дагестан Владимир Лемешко.

В Махачкале до сих пор не прекращается дождь и шквалистый ветер до 15 м/с. Энергетики филиала «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» продолжают усиленное дежурство на энергообъектах.

Глава «Россетей» Павел Ливинский держит ситуацию на личном контроле.