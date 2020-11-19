Филиал «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети оцифровал 80% энергообъектов на юге области. Энергетики завершили полный цикл строительства и наладки нового оборудования связи на 17 подстанциях Ишимского производственного отделения. С начала года на эти цели направлен 101 млн рублей. Еще 26 млн рублей «Россети Тюмень» потратит до конца года на финальную часть проекта. Цифровые каналы связи значительно повысят качество диспетчерского управления подстанциями, в том числе и за счет оперативной передачи сведений о состоянии оборудования.

Основной объём мероприятий по модернизации электросетевого хозяйства выполняется в рамках инвестпрограммы компании. Сегодня объекты «Россети Тюмень» активно оборудуются волоконно-оптическими линиями связи (ВОЛС). В зоне ответственности Ишимского ТПО оснащённость энергообъектов ВОЛС превышает 80%. Стоит отметить, что все крупные подстанции филиала «Тюменские электрические сети» полностью телемеханизированы. Эффективные цифровые решения энергетики внедряют и на подстанциях 10/0,4 кВ.

«Будущее энергоснабжения за интеллектуальными системами. К примеру, мы устанавливаем в распределительных сетях реклоузеры – устройства автоматического управления и защиты воздушных линий электропередачи. Это позволяет без человеческого вмешательства в случае технологического нарушения автоматически восстановить электроснабжение на неповрежденных участках ЛЭП и отключить не всех потребителей, а только часть. Также реклоузеры позволяют дистанционно отключать участок линии электропередачи для работы ремонтной бригады. Это значительно сокращает время работы энергетиков», – рассказал директор Ишимского ТПО филиала «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети Валерий Поворознюк.

Зона обслуживания Ишимского ТПО – 38 тысяч квадратных километров. Подразделение «Россети Тюмень» снабжает электричеством более 67 тысяч потребителей различного класса.