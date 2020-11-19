Филиал «Россети Кубань» Усть-Лабинские электрические сети принял на баланс шесть энергообъектов в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Это высоковольтные воздушные линии электропередачи и трансформаторная подстанция, собственники которых не были установлены. Подобные бесхозяйные объекты, ввиду утраты собственника, никто не обслуживает и не ремонтирует.

Усть-Лабинские электрические сети продолжают работу по консолидации сетей, расположенных в зоне ответственности филиала. Компания также принимает на баланс энергообъекты, которые числятся у организаций и частных лиц, неспособных обеспечить их качественную эксплуатацию и ремонт.

– Большинство жалоб потребителей на длительные отключения электричества связаны именно с бесхозяйными сетями. Такие энергообъекты, как правило, находятся в неудовлетворительном состоянии, так как собственники не имеют средств и персонала для их содержания. Кроме того, «брошенные» электроустановки являются источником повышенной опасности для населения. Консолидация энергообъектов на базе крупных энергокомпаний необходима для их грамотной эксплуатации и своевременного проведения технического обслуживания или ремонта, – говорит директор Усть-Лабинских электрических сетей Вадим Макушин.

Одно из преимуществ консолидации – в возможности установления единых тарифов на передачу электроэнергии и технологическое присоединение. Это позволяет не только создать условия для развития энергетического комплекса Кубани, но и делает процедуру техприсоединения простой и прозрачной.

Консолидация бесхозяйных электросетевых активов проводится в соответствии с действующим законодательством (ст. 225, 226 и 234 Гражданского кодекса РФ, Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»). Цель консолидации: навести порядок в отрасли.

Об обнаружении неисправного и бесхозяйного энергооборудования специалисты «Россети Кубань» просят сообщать по телефону горячей линии: 8-800-220-02-20 (звонок бесплатный на территории России).