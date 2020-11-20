В рамках реализации механизма «регуляторной гильотины» Минпромторгом России были изданы: приказ «Об утверждении формы сертификата соответствия продукции» и приказ Минпромторга России «Об утверждении формы декларации о соответствии продукции». Приказы изданы взамен ранее действовавших приказов, а также в развитие норм Федерального закона «О техническом регулировании».

Напомним, что формы документов об оценке соответствия национальным требованиям ранее были установлены приказами Минпромэнерго России и требовали актуализации в связи с постоянно совершенствующимся законодательством. Так, например, актуализированные формы предусматривают возможность указания ОКПД2 и ТН ВЭД ЕАЭС.

Справочно:

С 1 января 2017 г. в соответствии с приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 г. № 14-ст предусмотрена отмена общероссийского классификатора продукции (ОКП) и введение нового общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008).

Также, согласно Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54 «Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза» на таможенной территории Евразийского экономического союза применяется Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС).

Кроме того, Минпромторгом России предусмотрена возможность перехода на электронный документ об оценке соответствия, что должно сократить издержки бизнеса, связанные с бумажными документами и исключить спекуляции с бумажными копиями документов об оценке соответствия, не учитывающими актуальный статус документа. Ожидается сокращение рисков ввоза и реализации контрафактной продукции, создание благоприятных условий для своевременного изъятия обращения продукции в случае отмены (прекращения) документов об оценке соответствия и сокращение издержек органов госконтроля за продукцией на рынке.

С целью минимизации риска ввоза продукции, не соответствующей обязательным требованиям, и решения вопроса с деятельностью недобросовестных лиц приказами также предусмотрено указание в документах об оценке соответствия регистрационного уникального номера предприятия УНП/GLN (Global Location Number) и международного кода GTIN (Global Trade Item Number).