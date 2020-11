Американская компания-агрегатор (Demand response (DR) aggregator) Voltus, которая представляет на оптовых энергорынках системного оператора штатов Среднего Запада Midcontinent ISO (MISO) потребителей с управляемым спросом на электроэнергию, подала жалобу в Федеральную комиссию по регулированию энергетики (FERC) США в отношении правил MISO по обеспечению доступа к магистральным сетям (Open Access Transmission Tariff, OATT)*. Voltus оспаривает положения OATT, которые при необходимости позволяют блокировать рыночные заявки от агрегаторов управления спросом как посредника (третьей стороны) при торговле электроэнергией.

Основанием для действующих ограничений является приказ FERC No 719, выпущенный еще в 2008 г. и предусматривающий, что оператор оптового рынка может принять заявку от агрегаторов управления спросом, только при условии получения соответствующего разрешения от отраслевого регулятора обслуживаемого штата. В развитие приказа комиссии в OATT MISO были включены временные запреты, обусловленные несоответствием DR ресурсов технологическим требованиям системного оператора. Указанные запреты продолжают действовать в большинстве штатов, находящихся в операционной зоне MISO**, и сейчас, хотя качество услуг, предоставляемых агрегаторами управления спросом, и обеспечивающих их оказание технологических платформ за прошедшие десять лет заметно выросло. На оптовых энергорынках в других регионах США ситуация с использованием DR ресурсов более благоприятна.

По оценке Voltus, отмена указанных ограничений в операционной зоне MISO приведет к выходу на энергорынок DR ресурсов в объеме свыше 9000 МВт, что усилит конкуренцию, снизит затраты потребителей на оплату электроэнергии (в среднем до $ 130 млн в год) и будет способствовать повышению управляемости энергосистемой. Если точка зрения Voltus будет принята и выпущено соответствующее решение FERC, агрегаторы управления спросом смогут полноценно участвовать и в розничном, и в оптовом энергорынке.

Время, выбранное Voltus для подачи жалобы, связано с недавним сентябрьским приказом FERC No 2222 и судебным разбирательством по приказу FERC No841. Приказ No 2222 требует от системных операторов разработать правила допуска на оптовые рынки распределенных энергоресурсов (distributed energy resources, DERs) без каких-либо ограничений со стороны штатов. В отношении выпущенного в 2018 г. приказа No841 о привлечении к участию в оптовых энергорынках накопителей энергии летом этого года апелляционный суд округа Колумбия отказал по иску против FERC о превышении комиссией федеральных полномочий***. Пока действует приказ No719, подающие заявки агрегаторы распределенных энергоресурсов могут получить отказ, если в число их клиентов входят DR ресурсы. В такой ситуации поддержка предложения Voltus облегчит выполнение приказа No 2222 и благодаря судебному прецеденту можно рассчитывать на то, что при обращении в суд противники отмены действующих на уровне штатов ограничений проиграют.

Жалоба Voltus включает в себя еще и заявление об ускоренном рассмотрении с расчетом на то, чтобы успеть получить решение FERC до проведения очередного планового аукциона MISO по отбору резервов мощности (Planning Resource Auction, PRA) на 2021-2022 гг. (начало поставок с 1 июня 2021 г.), назначенному на март 2021 г., и в котором могли бы участвовать Voltus и другие агрегаторы управления спросом.

Официальный сайт Utility Dive

* Open Access Transmission Tariff (OATT) – документ, разрабатываемый каждым предприятием США, занятым в сфере энергоснабжения населения (public utility), которое владеет, распоряжается или управляет энергообъектами. OATT в обязательном порядке согласовывается FERC.

** Операционная зона включает полностью или частично штаты Монтана, Северная Дакота, Южная Дакота, Миннесота, Айова, Висконсин, Мичиган, Иллинойс, Индиана, Миссури, Кентукки, Арканзас, Миссисипи, Техас, Луизиана.

*** По приказу FERC от 15.02.2018. No 841 все организации, имеющие лицензию независимого системного оператора (Independent System Operator, ISO) или регионального оператора передающей сети (Regional Transmission Organization, RTO), обязаны обеспечить участие в рынках электроэнергии, мощности и системных услуг накопителей энергии, которые размещены в их операционной зоне. Национальная ассоциация отраслевых регуляторов (National Association of Regulatory Utility Commissioners, NARUC) обратилась в суд с иском против FERC на том основании, что приказ комиссии является вмешательством федеральной власти в компетенцию штатов. По мнению NARUC для накопителей энергии, относящихся к объектам небольшой мощности и присоединяемых к распределительной сети, правила работы должны устанавливаться на уровне штатов, поскольку к федеральной компетенции отнесена только магистральная сеть. В то же время правила работы оптовых энергорынков утверждаются на федеральном уровне. По решению апелляционного суда приказ No 841 не выходит за пределы полномочий FERC, так как штаты не имеют права запрещать накопителям энергии выходить на оптовый рынок.