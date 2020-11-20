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Информация об изменении дат проведения Международного форума "Электрические сети-2020"

Информация об изменении дат проведения Международного форума Электрические сети-2020

20 ноября 2020, 12:40
Рубрика: Мероприятия
Метки: МФЭС-2020
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Пресс-центр МФЭС

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Обращаем ваше внимание на изменение дат проведения Международного форума «Электрические сети» (МФЭС, Форум).  Мероприятие состоится с 16 по 18 декабря 2020 года в выставочном павильоне № 57 в Москве вместо заявленного ранее периода 7 - 9 декабря.

Напоминаем, Форум пройдет в ограниченном формате с учетом всех требований по профилактике заражения коронавирусной инфекцией. Посещение возможно только по специальным приглашениям.

Основная часть деловой программы с ключевыми спикерами сохраняется в офлайн-режиме. При этом все мероприятия будут транслироваться в интернете.

Тематика МФЭС-2020 - стратегия развития электроэнергетики России в «новой реальности». Участники главного пленарного заседания обсудят дальнейшие цифровые преобразования в отрасли в контексте ограничений из-за пандемии COVID-19. Всего в программе более 25 мероприятий, в их числе пленарные заседания, круглые столы, выступления в формате разговора с залом, презентации инновационных проектов и деловые встречи.

Новейшие разработки, решения и оборудование для цифровой трансформации электросетевого комплекса России будет представлены в демонстрационной зоне Форума.

 

 

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Источник: Пресс-центр МФЭС

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Эта новость часть сюжета МФЭС 2020
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