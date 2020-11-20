Ассоциация "Электрокабель" готовит обращение
20 ноября 2020, 13:25
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ, ВЛАДИМИРЭНЕРГО, ЭКОЛОГИЯ
Отрасль: Электроэнергетика
Энергетики «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» выполнили комплекс мероприятий по снижению рисков негативного воздействия на окружающую среду и сохранению живой природы.
Обеспечение экологической безопасности производства напрямую связано с внедрением современного оборудования, модернизацией и ремонтом энергообъектов. Так, в текущем году на объектах энергетиками Владимирэнерго произведена реконструкция 7 систем аварийного слива масла и маслоприемников трансформаторов. Эти мероприятия позволяют исключить вредное воздействие нефтепродуктов (масла) при возможном разливе.
В «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» на постоянной основе обеспечивается сбор и сдача на утилизацию отходов производства: ртутных ламп, аккумуляторных батарей, автопокрышек, металлолома, масла. Проводится своевременное обучение ответственных лиц подразделений с правом работы с опасными отходами и повышение квалификации специалистов филиала, ответственных за процессы, связанные с охраной окружающей среды и экологической безопасностью.
Регулярно осуществляется производственный контроль атмосферного воздуха. Взятые пробы воздуха на границах промышленных площадок соответствуют норме. Во время прохождения государственного технического осмотра проводится проверка автотранспорта на дымность и содержание оксида углерода и углеводородов в отработавших газах.
Важной мерой, способствующей сохранению живой природы является использование самонесущего изолированного провода (СИП) при строительстве, реконструкции воздушных линий электропередачи, подключении новых потребителей. С начала года специалистами Владимирэнерго было заменено и вновь введено в эксплуатацию более 220 км неизолированного провода на самонесущий изолированный. Его применение позволяет существенно сократить площадь вырубки деревьев в охранных зонах линий электропередачи и предотвратить гибель птиц.
«Как социально ответственное предприятие Владимирэнерго уделяет повышенное внимание вопросам охраны окружающей среды и экологической безопасности производственной деятельности. Энергетики постоянно совершенствуют систему экологического менеджмента филиала в соответствие с международным стандартом ISO 14001», - подчеркивает заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» - директор филиала «Владимирэнерго» Иван Янин.
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