Энергетики «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» выполнили комплекс мероприятий по снижению рисков негативного воздействия на окружающую среду и сохранению живой природы.

Обеспечение экологической безопасности производства напрямую связано с внедрением современного оборудования, модернизацией и ремонтом энергообъектов. Так, в текущем году на объектах энергетиками Владимирэнерго произведена реконструкция 7 систем аварийного слива масла и маслоприемников трансформаторов. Эти мероприятия позволяют исключить вредное воздействие нефтепродуктов (масла) при возможном разливе.

В «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» на постоянной основе обеспечивается сбор и сдача на утилизацию отходов производства: ртутных ламп, аккумуляторных батарей, автопокрышек, металлолома, масла. Проводится своевременное обучение ответственных лиц подразделений с правом работы с опасными отходами и повышение квалификации специалистов филиала, ответственных за процессы, связанные с охраной окружающей среды и экологической безопасностью.

Регулярно осуществляется производственный контроль атмосферного воздуха. Взятые пробы воздуха на границах промышленных площадок соответствуют норме. Во время прохождения государственного технического осмотра проводится проверка автотранспорта на дымность и содержание оксида углерода и углеводородов в отработавших газах.

Важной мерой, способствующей сохранению живой природы является использование самонесущего изолированного провода (СИП) при строительстве, реконструкции воздушных линий электропередачи, подключении новых потребителей. С начала года специалистами Владимирэнерго было заменено и вновь введено в эксплуатацию более 220 км неизолированного провода на самонесущий изолированный. Его применение позволяет существенно сократить площадь вырубки деревьев в охранных зонах линий электропередачи и предотвратить гибель птиц.