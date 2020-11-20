⁠Филиал «Россети Центр Костромаэнерго» продолжает системную работу по модернизации, ремонту и техническому обслуживанию систем уличного освещения в рамках заключенных договоров с администрациями муниципальных образований Костромской области.

В частности, в посёлке Поназырево работники РЭС в рамках региональной программы «Народный бюджет» появился свет на улицах Лермонтова, Строительной, Маяк, где проживает около 300 жителей. «Светильники были распределены по столбам и в дальнейшем смонтированы. Всего охвачено 2,3 километра линий электропередачи, установлен 21 осветительный прибор», — прокомментировала глава городского поселения посёлок Поназырево Валентина Онучина.

Работники Кадыйского РЭС в деревнях Селище и Жуково Селищенского сельского произвели замену уличного освещения. Теперь на столбах установлены энергосберегающие светодиодные лампы. В Селище заменили 20 светильников. В деревне Жуково теперь горят 10 новых фонарей.

Благодаря работе энергетиков Солигаличского РЭС и муниципальных властей до конца года освещение появится на тех улицах, где его прежде не было. «С учетом работы по развитию сети уличного освещения, в рамках выполнения договоров и контрактов, в городе уже заменено 170 перегоревших ламп и установлено 19 светильников, а также 7 опор, проведено 2,4 километра проводов. Таким образом, охват уличного освещения составляет уже более 90 процентов. Подключены фонари на улицах Лермонтова и Молодежной, появилось освещение на улице Новоселов, на территории от так называемого «пятачка» до сырзавода. Всего в настоящее время в рабочем состоянии находится 520 фонарей. До декабря текущего года планируется установить и заменить еще 73 фонаря, поменять и выправить 5 опор, смонтировать 2,5 километра линий уличного освещения, установить 2 шкафа управления и учета. Появится уличное освещение на улицах Богомолова, Савельева, Загородной. Контракт на выполнение работ заключен с надежным подрядчиком - Солигаличским РЭС филиала Россети Центр Костромаэнерго», - рассказал заместитель главы администрации Солигаличского района, начальник отдела ЖКХ Владимир Сучилов.

По инициативе Николо-Макаровского сельского поселения Макарьевского района персонал Макарьевского РЭС осуществил работы по 3 договорам на монтаж уличного освещения. Работы проводились в населенных пунктах: Николо-Макарово, Соловатово, Сокорново, Федотово, Верхник, Инково. В общей сложности было установлено 28 новых светодиодных светильников, протянуто около 3 км провода СИП, смонтировано 7 шкафов управления.

Специалистами Нейского РЭС в части ремонтов и замены приборов уличного освещения установлено 11 опор, проложено 720 м воздушных и кабельных линий. Дополнительно установлено и заменено 176 светильников. Смонтировано освещение в районе средней школы №1 с установкой дополнительно 3-х опор, 120 метров провода и 4 светильников.

«На совещании при главе городского поселения г.Неи и Нейского района определены ближайшие перспективы по модернизации уличного освещения. Так, в микрорайоне Западный планируется установить 6 дополнительных опор с монтажом провода 300 метров и 39 светильников. В рамках подготовки к предстоящим XIX спортивным играм на призы губернатора Костромской области, которые пройдут в Нее в феврале 2021 года, энергетиками будет установлено еще 4 дополнительных опоры, 8 светильников и проложено 120 метров провода. Также в ближайшее время планируется осветить стадион в пос. Еленский с установкой дополнительно 4 опор, 4 светильников и монтажом провода 200 метров», - поделился планами начальник Нейского РЭС Игорь Смирнов.