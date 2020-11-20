 
Инвестиции (проекты)

ЛУКОЙЛ разрабатывает верхнеюрские отложения с помощью импортозамещающих технологий

ЛУКОЙЛ разрабатывает верхнеюрские отложения с помощью импортозамещающих технологий

20 ноября 2020, 11:40
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЛУКОЙЛ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 
Источник: ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
258

Специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») внедряют импортозамещающие технологии в полный цикл разработки верхнеюрских отложений. Четкое понимание геологии вместе с грамотным подбором технологических решений делают разработку более рентабельной.

Изучение верхнеюрских отложений ведется при помощи дистанционных методов исследования и отбора керна. Набор геолого-геофизических данных о строении и нефтеносности данных отложений позволяет ранжировать территории месторождений по степени продуктивности верхнеюрских отложений. Геологическая информация соотносится с технологическими возможностями, после чего специалисты подбирают оптимальные технологии разработки для каждого типа разреза.

ЛУКОЙЛ-Инжиниринг располагает собственной методикой проводки скважин с горизонтальным окончанием по шламу в условиях импортозамещения. Впервые разработана методика геонавигации при бурении скважин с горизонтальным окончанием с опорой на оперативный анализ шлама на буровой.
Анализ ситуации в области оборудования и технологий показывает, что масштабная программа развития импортозамещающих технологий позволяет ЛУКОЙЛу уже сегодня осуществлять полный цикл разработки верхнеюрских отложений на базе оборудования отечественного производства.

 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Окружную дорогу за 207 млн руб планируется построить к 2022г в ТОСЭР
На золоторудном месторождении Павлик в зоне вечной мерзлоты удвоят объемы добычи
Одобрено комплексное развитие двух территорий на юге и западе Москвы
Реконструкцию аэропорта возле Удоканского месторождения завершат в 2022 году
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир RusCable.Ru
+