Специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») внедряют импортозамещающие технологии в полный цикл разработки верхнеюрских отложений. Четкое понимание геологии вместе с грамотным подбором технологических решений делают разработку более рентабельной.

Изучение верхнеюрских отложений ведется при помощи дистанционных методов исследования и отбора керна. Набор геолого-геофизических данных о строении и нефтеносности данных отложений позволяет ранжировать территории месторождений по степени продуктивности верхнеюрских отложений. Геологическая информация соотносится с технологическими возможностями, после чего специалисты подбирают оптимальные технологии разработки для каждого типа разреза.

ЛУКОЙЛ-Инжиниринг располагает собственной методикой проводки скважин с горизонтальным окончанием по шламу в условиях импортозамещения. Впервые разработана методика геонавигации при бурении скважин с горизонтальным окончанием с опорой на оперативный анализ шлама на буровой.

Анализ ситуации в области оборудования и технологий показывает, что масштабная программа развития импортозамещающих технологий позволяет ЛУКОЙЛу уже сегодня осуществлять полный цикл разработки верхнеюрских отложений на базе оборудования отечественного производства.