Главгосэкспертиза России изучила проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство объектов добычи и переработки золотосодержащих руд на месторождении Павлик в Магаданской области. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Горнодобывающий комплекс на базе месторождения Павлик расположен в 370 км от Магадана. Месторождение, открытое в 1942 году, своим названием обязано геологу Дмитрию Павловичу Асееву, который работал на Колыме в 1930-1950-е годы. В ходе разведочных экспедиций в Тенькинском районе Магаданской области он обнаружил в долине реки Омчак два золотоносных ручья, которые назвал именами своих детей - Павликом и Наталкой. С 2007 года разработку месторождения Павлик ведет одноименная золоторудная компания, АО «Павлик», приступившая в 2012 году к строительству горно-обогатительного комбината с объемом переработки на первом этапе 5 млн тонн руды в год. Проектной мощности первая очередь предприятия достигла в начале 2017 года.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено увеличение производительности горно-обогатительного комплекса на базе золоторудного месторождения Павлик до 10 млн тонн руды в год.

В связи с наращиванием мощности обогатительной фабрики на втором этапе планируется увеличение производственных площадей, расширение карьера для добычи золота открытым способом, а также территорий под отвалы и хвостохранилища. На расширяемой производственной площадке месторождения разместят новые и проведут реконструкцию действующих зданий, сооружений и систем коммуникаций. Проектируемые горные работы включают в себя расширение карьеров - Основного и Малого - и действующих отвалов, а также строительство отвала Основного, складов руды, гидротехнических сооружений для отвода и очистки атмосферных и подземных вод.

Кроме того, планируется провести руслоотвод реки Омчак с защитной дамбой, что позволит разместить необходимые сооружения и производственные площадки.

Участок строительства расположен в зоне вечной мерзлоты. Мощность многолетнемерзлых пород в днище долины реки Омчак составляет 56-120 м, под возвышенностями - 185-317 метров.

Проектная организация – ООО «Спецпроект 1».

Фото: pavlik-gold.ru