РусГидро расширяет сеть зарядных станций для электромобилей на территории Дальневосточного федерального округа и присоединяет к сети ЭЗС РусГидро Сахалинскую область. Сегодня начала работать первая быстрая зарядная станция компании в Южно-Сахалинске по адресу: Коммунистический проспект, дом 43, здание «Сахалинэнерго». В первый месяц работы зарядка для клиентов будет бесплатной.

Сахалинская область – один из приоритетных регионов по установке быстрых ЭЗС и уже пятый регион в ДФО, где функционирует сеть ЭЗС РусГидро. Электрозарядная инфраструктура становится неотъемлемой частью современных городов и создает условия для увеличения количества электромобилей у населения.

В ближайших планах компании увеличение количества зарядных станций в Сахалинской области до пяти.

РусГидро как энергокомпания, ответственная за развитие энергетики Дальнего Востока, стремится обеспечить потребителей современной услугой зарядки электротранспорта, сделать использование электромобиля доступным. В настоящее время на территории Дальнего Востока функционируют 19 быстрых электрозарядных станций РусГидро, объединенных в единую сеть в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Амурской и Сахалинской областях.

Станция оборудована зарядным портом для японских автомобилей по постоянному току, также возможна медленная зарядка второго электромобиля по переменному току. Оплата осуществляется бесконтактным образом через мобильное приложение «ЭЗС РусГидро» для iOS и Android.

Для клиентов сети зарядных станций РусГидро работает интернет-сайт charge.rushydro.ru, на котором размещена подробная информация о проекте, инструкции по зарядке электромобиля, тарифы, ответы на часто задаваемые вопросы и другая полезная информация. Для удобства пользователей круглосуточно функционирует группа пользователей в Telegram и WhatsApp.