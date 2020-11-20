«Россети Ленэнерго» стали участниками IT-хакатона «Цифровой прорыв-2020». Компания поставила перед командами задачу разработать онлайн-тренажер «Цифровая подстанция» для сотрудников. Кейс решала 21 сборная.

«Цифровая трансформация 2030» ставит перед нами множество целей, одна из них – подготовка кадров. Даже в условиях пандемии мы не можем прервать учебный процесс. Онлайн-модуль позволит сотрудникам дистанционно получать навыки на базе Учебного комплекса компании», – отмечает директор по цифровой трансформации ПАО «Россети Ленэнерго» Роман Огнёв.

На протяжении всего этапа эксперты компании консультировали участников. Команды разработали прототипы рабочих цифровых продуктов, в частности, предложили такие технические решения, как онлайн-наставник, виртуальный учебный класс, тренажеры на базе мобильных приложений с 3D-графикой и другие. Победителем кейса стала команда ToWeDo: их онлайн-тренажер – это игра-квест с тестированием и аналитикой на WEB-платформе.

«Проекты команд превзошли все наши ожидания, и мы хотели бы продолжить взаимодействие даже с теми, кто не вошел в шорт-лист. К тестированию решения команды-победителя мы приступим уже в ближайшее время, объединив наши знания и компетенции лучших IT-специалистов», - подчеркнул заместитель начальника Учебного комплекса ПАО «Россети Ленэнерго» Артем Варавин.

Напомним, что в Учебном комплексе «Россети Ленэнерго» ведется обучение сотрудников компании и сторонних специалистов по программам цифровой трансформации. В составе комплекса работают несколько цифровых классов и учебный полигон.

«Цифровой прорыв» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». 168 команд в прямом эфире решали задачи от региональных властей, а также крупнейших корпораций страны – «Сбербанк», «Ростелеком», «Почта России» и др.