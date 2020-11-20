Ростех начал серийное производство уникальных обеззараживателей

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех приступил к серийному производству рециркуляторов с ультрафиолетовыми диодами, предназначенных для обеззараживания воздуха в общественных местах. Устройства имеют компактные размеры – всего 8х8 см, при этом способны дезинфицировать более 60 м3 воздуха в час, а срок службы составляет не менее 50 000 часов, что в пять раз больше ламповых аналогов.

Основные элементы нового рециркулятора RUV-60 – обладающие бактерицидным действием ультрафиолетовые диоды с длиной волны 270 нм. Наличие светодиода в конструкции позволяет отказаться от использования ртутной колбы, которая применяется в обеззараживателях с ультрафиолетовыми лампами. Это делает прибор безопасным и устойчивым к механическим повреждениям. При этом устройство может работать непрерывно в присутствии человека.

«Обеспечение эпидемиологической безопасности – это современные реалии, которые формируют новые требования к оснащению общественных мест. С начала пандемии предприятия Ростеха запустили производство целой линейки бактерицидных устройств – от персональных гаджетов до промышленных образцов. Новые рециркуляторы RUV-60 предназначены для использования в автобусах, поездах, социальных объектах или офисах – там, где предъявляются повышенные требования к безопасности и нет возможности разместить напольный или настенный прибор», – сказал индустриальный директор радиоэлектронного комплекса Госкорпорации Ростех Сергей Сахненко.

Для обеззараживания воздуха в помещениях большой площади возможно последовательное подключение нескольких рециркуляторов. Прибор работает от электрической сети или от бортовой сети транспортного средства.

Рециркулятор RUV-60 разработан и выпускается нижегородским НПП «Салют» холдинга «Росэлектроника». Ранее предприятие запустило производство двух других моделей устройств – мини-обеззараживателей направленного действия и компактных УФ-рециркуляторов для такси.

Бактерицидные устройства разработаны с учетом методических указаний управления профилактической медицины Минздравмедпрома России, а также имеют сертификат соответствия Евразийского экономического союза.