В церемонии открытия участвовали Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, Генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский, Губернатор Курской области Роман Старовойт, глава «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

В зоне ответственности нового ЦУС сейчас – сетевые объекты Курской области. В перспективе он также будет управлять электросетями Орловской области. Всего в двух упомянутых регионах проживает более 1,8 млн человек. Максимальная потребляемая мощность центра – свыше 1 ГВт, что сопоставимо с мощностью энергоблока современной атомной электростанции. Возможно расширение зоны ответственности на другие регионы ЦФО и классы напряжения.

Главная особенность ЦУС – работа на базе отечественного оперативно-информационного комплекса СК-11, который обрабатывает свыше 75 000 сигналов в секунду. Диспетчер управляет коммутационными аппаратами энергообъектов на расстоянии, мгновенно получает информацию о любых нарушениях. Обеспечена возможность оперативной связи со 100% бригад.

Важный помощник – электронный журнал, в котором автоматически фиксируются все значимые события. Также в распоряжении специалистов находятся геоинформационная система (ГИС) и метеопортал. В случае сигнала о срабатывании пожарной сигнализации на каком-либо объекте можно получить дополнительные сведения при помощи системы охранно-технологического видеонаблюдения.

Все взаимодействие с потребителями построено на базе контакт-центра (площадки расположены в Белгороде и Иваново). На постоянной связи – 110 операторов (при необходимости их число может быть увеличено до 600). Все обращения регистрируются в системе, чтобы диспетчер мог в кратчайшие сроки организовать аварийно-восстановительные работы.

«Современные программные продукты дают диспетчерам полный инструментарий для наблюдения и контроля за состоянием сети, оперативных переключений и организации работы бригад для быстрого устранения нарушений. Внедренные отечественные решения не только соответствуют современным требованиям, но и превосходят по функционалу лучшие мировые аналоги. При этом обеспечивается самый высокий уровень информационной безопасности», - отметил Павел Ливинский.

«Все, что делается в рамках программы цифровой трансформации, делается исключительно в интересах потребителей. Эта основная задача группы «Россети». Основной эффект МЦУС – это, прежде всего, обеспечение бесперебойного и надежного электроснабжения. А в случае, если технологическое нарушение все-таки произошло – оперативная, в моменте, ликвидация любой ситуации, которая может привести к обесточиванию. Все эти функции базово выполняет оперативно-информационный комплекс. Мы, «Россети Центр», как исполнители этой программы, очень дорожим и гордимся возможностью реализации таких важных, значимых проектов», - прокомментировал генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.