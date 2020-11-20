Компания Flexitricity, специализирующаяся на исследованиях в области гибкой энергетики (flexible energy), и инвестиционная компания Gresham House Energy Storage Fund объявили о вводе в эксплуатацию крупнейшего в Великобритании накопителя энергии, который поможет системному оператору Великобритании National Grid ESO в обеспечении баланса спроса и предложения на электроэнергию.

Компания Gresham House Energy Storage Fund приобрела накопитель энергии Thurcroft за £ 32,5 млн ($ 42,32 млн) с условием выплаты дополнительного вознаграждения в размере до £ 750 тыс. Thurcroft стал 11-м действующим накопителем энергии, находящимся в собственности компании. Суммарная мощность накопителей энергии в портфеле компании достигла 265 МВт.

Накопитель энергии Thurcroft мощностью 50 МВт и энергоемкостью 75 МВт*ч, оптимизированный специалистами компании Flexitricity для решения поставленных задач, установлен в Теркрофте в Южном Йоркшире (Thurcroft, South Yorkshire). В настоящее время Thurcroft участвует в Механизме балансирования (Balancing Mechanism, BM) национальной энергосистемы, целью которого является балансирование спроса и предложения электроэнергии (мощности) в энергосистеме Великобритании в режиме реального времени. Участие в BM уже становится обычным источником доходов для собственников накопителей энергии в Великобритании. Диспетчерский центр Flexitricity осуществляет круглосуточный мониторинг работы оборудования Thurcroft и соответствующим образом изменяет режим работы накопителя (заряд/ разряд).

По словам директора Flexitricity Энди Лоу, повышение гибкости энергосистемы является чрезвычайно важным фактором в процессе декарбонизации энергетики, а накопители энергии являются отличным источником гибкости энергосистемы. В текущем году к энергосистеме Великобритании было подключено несколько крупных накопителей энергии, что обеспечило для национального системного оператора возможность более оперативного реагирования на возникающий небаланс спроса и предложения электроэнергии (мощности) в целях обеспечения надежности поставок электроэнергии, а для инвесторов большую экономическую привлекательность проектов строительства накопителей энергии. Планируется, что Thurcroft станет участником оптовых энергорынков, а также тендеров на оказание услуг по частотному регулированию, обеспечивая спрос на электроэнергию и одновременно оптимизируя доходы от использования накопителя.

В настоящее время в Великобритании установленная мощность накопителей энергии составляет около 1 ГВт, и рынок нуждается в дальнейшем росте мощности накопителей для обеспечения перехода к «чистой» энергосистеме. По словам управляющего директора Gresham House Бена Гесте, Великобритании в ближайшие несколько лет потребуется ввести в эксплуатацию не менее 10 ГВт мощности накопителей энергии с тем, чтобы обеспечить организованный переход к электроэнергетическому рынку на базе ВИЭ, и компания поставила цель по вводу в эксплуатацию 350 МВт мощности накопителей энергии к концу этого года.

Информационно-аналитические ресурсы Smart Energy, Energy Storage News