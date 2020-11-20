"Газпром" и власти Калмыкии утвердили в пятницу программу развития газоснабжения и газификации региона до 2026 года, в соответствии с которой компания инвестирует в республику 1,22 млрд рублей, сообщила пресс-служба ПАО "Газпром".

"Сегодня председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и глава Республики Калмыкия Бату Хасиков подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период - 2021-2025 годы. Инвестиции компании предусмотрены в объеме 1,22 млрд рублей, это в 1,7 раз больше, чем в 2016-2020 годах", - говорится в сообщении.

Согласно документу, компания построит межпоселковые газопроводы для газификации 35 поселков в Городовиковском, Ики-Бурульском, Октябрьском, Приютненском, Сарпинском, Целинном, Черноземельском, Юстинском и Яшалтинском районах. Будет также проведено техническое перевооружение шести газораспределительных станций. Это позволит увеличить поставки газа действующим потребителям и подключить новых. В том числе - в южном и центральном районах Элисты, где ведется жилищное строительство. Правительство региона, в свою очередь, обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа домовладений и пяти котельных и предприятий, уточнили в пресс-службе компании.

"Газпром" и Республика Калмыкия ведут системную работу по газификации. На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 84,6%, в том числе в городах - 99,9%, в сельской местности - 64,1%. В результате реализации пятилетней программы к 2026 году будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация Калмыкии, добавили в пресс-службе.